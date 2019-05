Domenica 26 maggio alle 20.30 allo Stadio Paolo Mazza la Spal sfiderà il Milan nell'ultimo posticipo della 38esima giornata del Campionato di Serie A TIM 2018-2019.

L'ultima giornata di campionato vede tante squadre che non hanno più molto da giocarsi: non è però il caso del Milan, che ha l'ultima possibilità di qualificarsi per la Champions League senza passare dai preliminari. In caso di vittoria del Milan e sconfitta dell'Inter, infatti, i rossoneri potrebbero raggiungere il 4 posto letteralmente in zona Cesarini del campionato.

Riuscirà la squadra capitanata da Rino Gattuso a compiere quest'impresa? Per scoprirlo non resta che guardare la partita in diretta TV e streaming su DAZN.

Come vedere Spal-Milan in streaming live su DAZN

La diretta di Spal-Milan è disponibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming live di calcio e sport ora disponibile anche su Sky Q e Mediaset Premium.

Il fischio d'inizio sarà alle 20.30, ma a partire dalle 18.30 Diletta Leotta e gli ospiti in studio saranno i protagonisti del prepartita dedicato a Spal-Milan: ci saranno ricche interviste, anteprime sulle formazioni e i pronostici degli esperti.

Se non conosci DAZN e non hai mai provato il servizio, puoi guardare Spal-Milan approfittando del mese di prova gratuito che la piattaforma mette a disposizione per i nuovi utenti. Allo scadere del mese di prova, sarà possibile scegliere di abbonarsi al costo di 9,99€ al mese.

Oltre alla Serie A TIM, su DAZN sono disponibili la Serie BKT italiana e i più prestigiosi campionati di calcio internazionali, come la Ligue 1 francese e la Liga spagnola.

Tutte le partite della 38esima giornata

Quali sono gli altri match in programma nel weekend? Ecco tutte le partite dell'ultima giornata di campionato Serie A TIM:

Frosinone – Chievo

Bologna – Napoli

Torino – Lazio

Sampdoria – Juve

Fiorentina – Genoa

Roma – Parma

Inter – Empoli

Spal – Milan

Atalanta – Sassuolo

Cagliari – Udinese

