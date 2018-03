Un’altra partita di Serie A potrebbe essere rinviata a causa della neve. Domenica scorsa non si giocò Juventus-Atalanta. Mentre sabato potrebbe essere rimandata a data da destinarsi Spal-Bologna, che dovrebbe prendere il via alle ore 15. Il sentitissimo derby è realmente a rischio anche se il manto erboso del ‘Mazza’ è stato coperto dai teloni nella giornata di ieri, quando la neve aveva già iniziato a cadere copiosa. Solamente nelle prossime ore si saprà se l’incontro si giocherà regolarmente.

Rischio neve per Spal-Bologna

Secondo quanto riporta il ‘Corriere di Bologna’ saranno decisive le prossime ore per capire se si giocherà Spal-Bologna. Le previsioni meteo parlano di neve su Ferrara nella giornata di oggi e bisognerà capire, nonostante i teloni, in che condizioni sarà il campo domani. Le temperature sono sotto lo zero e dovrebbero esserlo anche nella giornata di domani. E se dovesse nevicare anche nella giornata di sabato sarebbe davvero complicato disputare l’incontro. Sui propri profili social la Spal nella giornata di giovedì ha mostrato una foto dello stadio completamente ricoperto di neve. Esteticamente una foto meravigliosa, ma se ne cadrà altra sarà difficile vedere le due squadre in campo.

Il sentissimo derby tra Spal e Bologna

Spal-Bologna non è una partita come tutte le altre per le due tifoserie. La rivalità è sentita, nasce fuori dal campo ed è soprattutto antichissima tra le due città, che non sono molto distanti. La Spal è reduce da uno splendido successo in casa del Crotone che ha salvato definitivamente la panchina di Semplici e che ha rimesso in piena corsa per la salvezza i bianco-azzurri. Reduce da un bel successo anche il Bologna, che vincendo con il Genoa si è portato a quota 33 punti e vede il decimo posto, obiettivo stagionale per Donadoni e i suoi.