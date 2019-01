Una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo del calcio spagnolo ed europeo: all'età di 12 anni è morto Alex Parera, capitano della squadra "Infantil B", ovvero la nostra Under 13, dell'EC Granollers, squadra catalana di terza divisione. Ancora non si conoscono le cause del decesso del giovane calciatore ma si sa solo che il ragazzo si era sentito male a Capodanno ed era stato ricoverato d'urgenza. Il giovane era in coma indotto e da quel momento però non si è più ripreso. Oggi è arrivata la terribile notizia della morte. Questo è il comunicato ufficiale del club spagnolo:

Alex Parera ci ha lasciati stasera. Inviamo le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici in un momento così difficile. Il mondo del calcio ti ricorderà per sempre, Capitano. La tua stella brillerà eternamente di luce propria. Addio per sempre, piccolo. Riposa in pace.

I social network e tutto il calcio catalano, e non, in questi ultimi giorni si erano stretti intorno al giovane calciatore, alla famiglia, al suo club, i Granollers e alla sua squadra precedente, il Cardedeu (in precedenza Parere aveva giocato anche ne Les Franqueses del Vallès, Cerdanyola , L'Hospitalet, Mataró, Sant Cugat i Ponent).

Parera non è stata in grado di superare il problema che lo aveva colpito e ha perso la vita. La rabbia e l'impotenza sono le sensazioni che spiccano di più in questo momenti ed è quello che probabilmente sta provando tutto il mondo del calcio in generale di fronte a questa notizia. Non ci son davvero parole per descrivere un evento così triste. La redazione sportiva di Fanpage.it si unisce al dolore di tutta la famiglia del giovane Alex Parera.