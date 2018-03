Sulley Muntari è sempre stato un tipo poco diplomatico e l'episodio dello scorso aprile di Cagliari lo ha dimostrato. Giustamente irritato da quei beceri cori razzisti dei tifosi sardi, il centrocampista ghanese è questa volta passato dalla parte del torto per un'uscita davvero infelice durante una sua recente conferenza stampa. Da qualche settimana alle dipendenze di Clarence Seedorf, tecnico del Deportivo La Coruna, l'ex giocatore di Udinese, Inter, Milan e Pescara si è rivolto in maniera sgarbata ad una giornalista che gli ha chiesto cosa ne pensasse del rendimento della squadra allenata dall'olandese.

Una domanda legittima, che il ghanese non ha però digerito: "Non ti risponderò male solo perché sei una donna. E quindi ti parlo con rispetto, un po' come se tu fossi mia moglie. Ma lei garantisco che se tu fossi stato un uomo, ti avrei risposto a modo mio. Ho molto rispetto per bambini, anziani e signore e per questo non userò brutte parole con te".

La rabbia dei giornalisti spagnoli

L'episodio ha ovviamente scatenato la reazione della stampa spagnola: indignata davanti all'atteggiamento del giocatore di Seedorf. Subito dopo la risposta davvero poco elegante, un collega della reporter maltrattata dal giocatore si è rivolto infatti con decisione a Muntari ricordandogli la legittimità della domanda posta pochi secondi prima.

L'eco delle parole pronunciate in conferenza stampa, hanno ovviamente trovato spazio anche sui vari quotidiani dove in molti hanno condannato la frase e la prepotenza di Muntari e rispolverato la recente frase di Maurizio Sarri ("Sei una donna, sei carina e per questi due motivi non ti mando aff…"), indirizzata dal tecnico partenopeo, alla collega napoletana di Canale 21, Titti Improta, dopo una domanda ritenuta scomoda dall'allenatore.