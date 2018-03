Banalmente si potrebbe citare Andy Warhol e ricordare la sua famosa massima sui quindici minuti di celebrità, che, secondo lui, chiunque un giorno avrebbe conquistato. E più prosaicamente si può dire che oggi non si sa più cosa inventarsi per ottenere popolarità e avere visibilità. Tre ragazze danesi hanno assistito a un match di campionato in Danimarca in bikini in una fenomenale vasca idro-massaggio. E questa non è l’unica particolarità. Perché quel match si è giocato sotto la neve.

Idromassaggio a bordo campo, sotto la neve

Il gelo e la neve sono arrivate fino all’Italia, e va da sé che anche nel Nord Europa il clima è rigido. Capita vedere tifosi imbacuccati e giocatori infreddoliti sugli spalti in ogni angolo del mondo. Questo clima c’è anche in Danimarca dove tre splendide e fortunate ragazze danesi hanno assistito al match di campionato tra Hobro IK e Copenaghen comodamente sedute in una vasca idromassaggio, posizionata a bordo campo da uno sponsor. Le tre ragazze, che hanno vinto un concorso istituito per l’occasione, prima di immergersi si sono dovute spogliare degli abiti invernali e sono rimaste in bikini.

Hobro ko con il Copenaghen

La temperatura era ampiamente sotto lo zero. E i tanti sugli spalti, oltre a godersi il match, hanno osservato queste tre bellissime tifose, che hanno pure avuto la possibilità di sorseggiare una birra ghiacciata, e non c’era bisogno di metterla in frigorifero per tenerle a una bassa temperatura, mentre dagli spalti arrivavano cori di apprezzamento, ma per niente elegantissimi. Per l’Hobro IK è arrivata tanta pubblicità, ma in campo è andata molto male. Perché il Copenaghen, che dopo essere stato eliminato nei preliminari di Champions è stato eliminato nei sedicesimi di Europa League dall’Atletico Madrid, si è imposto 2-0, gol di Fischer e Falk.