Roma, Bayern Monaco, Liverpool e Real Madrid sono le quattro semifinaliste della Champions League 2017-2018. Le magiche quattro si giocano il trofeo continentale più importante per club. I quarti hanno regalato una straordinaria qualificazione per i giallorossi, che hanno buttato fuori dal torneo il Barcellona, e una beffa incredibile per la Juventus, uscita solo al 97’ dopo aver segnato tre gol al Bernabeu. Mentre il Liverpool ha vinto due derby con il City e il Bayern ha avuto la meglio sul Siviglia di Montella. Il sorteggio si terrà a Nyon venerdì 13 aprile, alle ore 13. Un’ora prima ci saranno quelli dell’Europa League. Le gare di andata si disputeranno il 24 e il 25 aprile, la settimana successiva, l’1 e il 2 maggio, quella di ritorno.

Quando ci saranno i sorteggi di Champions League

A Nyon, come al solito, si terranno i sorteggi delle semifinali di Champions League. Il 13 aprile è la data in cui tutte le semifinaliste conosceranno il proprio destino. A differenza di quanto accaduto finora verranno effettuati prima i sorteggi dell’Europa League (ore 12) e poi quelli della Champions (13). L’attesa sarà ulteriormente trepidante per i tifosi della Roma, che da oltre mezzo secolo non arrivavano nelle semifinali di una competizione europea.

Dove vedere il sorteggio delle semifinali di Champions

Il sorteggio di venerdì vero trasmesso in diretta streaming dal sito della Uefa, che trasmetterà anche quello dell’Europa League. Mentre la diretta televisiva sarà naturalmente di Mediaset, che manderà in onda il ‘draw’ sia sui canali di Premium che in chiaro sul nuovo canale 20, che ha fatto il suo esordio ufficialmente con l’andata tra Juventus e Real Madrid.

Quando si giocheranno le semifinali

Le semifinali d’andata della Champions League 2017-2018 sono in programma martedì 24 e mercoledì 25 aprile, naturalmente con calcio d’inizio alle ore 20:45. La settimana successiva, martedì 1 e mercoledì 2 maggio, si disputeranno le partite di ritorno.

Le regole del sorteggio

Non c’è alcun tipo di paletto. Il sorteggio sarà libero. La Roma potrebbe ritrovare il Liverpool, e rivivere la finale del 1984. Il sorteggio verrà effettuato dall’ambasciatore della finale Andriy Shevchenko, il c.t. del’Ucraina che a Kiev il 26 maggio sarà il padrone di casa.

Chi giocherà la finale in casa

Il sorteggio sarà brevissimo, d’altronde sono solo quattro le squadre in corsa e due gli accoppiamenti. Dopo aver scoperto chi si affronterà nelle semifinali si scoprirà chi giocherà ufficialmente in casa la finale di Kiev, se la vincente della semifinale 1 o della semifinale 2. Cambia poco a livello pratico, ma chi gioca in casa potrà scegliere di giocare con la maglia d’ordinanza.