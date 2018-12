La fase a gironi della Champions League 2018/2019 e ora si entra sempre più nel vivo della competizione con la fase a eliminazione diretta. A Nyon ci saranno gli accoppiamenti per definire quali saranno gli ottavi di finale della massima competizione europea e per l'Italia tra le 16 le squadre ancora sono rimaste in corsa soltanto Juventus e Roma. Il sogno è quello di approdare alla finale in programma l'1 giugno 2019 all'Estadio Metropolitano di Madrid.

Le regole del sorteggio degli ottavi di finale

Le squadre che si sono qualificate vengono suddivise in due urne: in una vengono inserite le vincitrici dei gironi e nell'altra le seconde. Non si possono incontrare le squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa federazione. Secondo la regola le formazioni teste di serie, ovvero i club che sono arrivate primi nei propri raggruppamenti, disputano in trasferta le gare di andata degli ottavi di finale il 12/13 e 19/20 febbraio e in casa quelle di ritorno il 5/6 e 12/13 marzo.

Le squadre

Le squadra che hanno vinto i propri gironi classificandosi a primo posto sono Borussia Dortmund, Barcellona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid e Juventus. Hanno superato la fase a gironi chiudendo al secondo posto nei rispettivi raggruppamenti Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma e Manchester United.

Quando e dove si svolge il sorteggio. Dove vederlo in tv

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon a partire dalle ore 12:00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, in live streaming su SkySport.it e in live blog anche sulla app Sky Sport.

Le date da conoscere dell'edizione 2018/2019

Ottavi di finale

12/13 – 19/20 febbraio: ottavi di finale, andata

5/6 – 12/13 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinale

Quarti di finale

9/10 aprile: quarti di finale, andata

16/17 aprile: quarti di finale, ritorno

Semifinali

30 aprile/1 maggio: semifinali, andata

7/8 maggio: semifinali, ritorno

Finale

Sabato 1 giugno: finale – Estadio Metropolitano, Madrid