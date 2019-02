Non si può negare che Santiago Solari stia sorprendo tutti, ha preso una squadra in difficoltà, che aveva perso Cristiano Ronaldo, e con il duro lavoro è riuscito a riportare il Real Madrid sui suoi livelli. Dopo aver vinto il Mondiale per Club, ha riportato i blancos al secondo posto, il Real è a sei punti dal Barcellona che sfiderà anche nella semifinale di Coppa del Re, all’andata è finita 1-1. Il presidente Florentino Perez, con la qualificazione ai quarti di Champions quasi in cassaforte avrebbe deciso di confermare Solari anche per la prossima stagione e questo significa pure che Marcelo e Isco a fine stagione saranno ceduti, la Juventus potrebbe essere la nuova squadra di entrambi.

Solari libera Marcelo, che vede la Juve

Da mesi si parla di Marcelo come futuro difensore della Juventus, il legame con Ronaldo è forte, i due potrebbero tornare a giocare assieme. Il club bianconero sembrava già pronto a prenderlo la scorsa estate, ma i tempi non erano ancora maturi. Se Solari, come sembra, rimarrà, il brasiliano sicuramente andrà via. Il tecnico argentino ha utilizzato Marcelo 13 volte su 25, davvero poco, e un giocatore di valore come Marcelo non vuole fare la riserva.

Isco uomo mercato, asta tra Juve e club di Premier

Chi invece ha rotto ufficialmente con Solari è Isco, esterno offensivo spagnolo che non ha un buon rapporto con il tecnico, che non ha avuto parole dolci per lui. Con la conferma di Solari la cessione di Isco è certa. La Juventus segue anche il ventiseienne talento dei ‘blancos’, che non vogliono svenderlo e l’asta partirà tra la primavera e l’estate. E la Juve deve fare attenzione ai principali club della Premier League, su tutti il Manchester City, Isco è il giocatore ideale per Guardiola, ma attenzione al Chelsea, che se come sostengono alcuni tabloid inglesi avrà in panchina Zidane si giocherà il jolly. Perché Zizou ha sempre dato molta fiducia a Isco.