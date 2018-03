Forse i nati negli anni 2000 lo ricorderanno poco, ma ai 30enni sicuramente verrà in mente qualcosa quando c’è da ricordare la Colombia rappresentata dalla folta chioma bionda di Carlos Valderrama. Forse uno dei più grandi calciatori della selezione colombiana ricordo nel Paese sudamericano e che oggi continua a far divertire i suoi ex tifosi. L’ex ‘Pibe’ però, oggi, oltre al suo glorioso passato calcistico, è ricordato anche, e aggiungeremo soprattutto, per la bellezza di sua figlia Carla.

Una splendida musa che sta facendo davvero impazzire tutti gli utenti su social che l’hanno portata a raggiungere un altissimo numero di followers. Formosa, giovane e già destinata ad essere incoronata come la nuova Shakira, Carla si aggiunge al già folto numero di figlie di ex campioni del calcio internazionale che si sono fatte notare per la loro bellezza prorompente. Ma andiamo a vedere allora, nel dettaglio, chi è davvero Carla e cosa fa nella vita.

Carla: una 20enne già famosa sul web

E se papà Carlos risulta essere, ancora oggi, nonostante il grande rilancio nel mondo della calcio della Nazionale sudamericana, uno dei pilastri, degli idoli della selezione colombiana, si può certamente dire lo stesso di sua figlia Carla. Lady Valderrama infatti, è diventata nota al popolo del web soprattutto per i suoi balletti che sono diventati davvero un must sui social. Pensate che soltanto qualche mese fa, in un dei suoi video pubblicati sulla sua seguitissima pagina Instagram, ha sfiorato addirittura le 200mila visualizzazioni oltre ai più di 11mila mi piace.

La bellissima Carla Valderrama, ha solo 20 anni e sì, in Colombia con quel cognome non poteva che diventare una star. Carla, da figlia proprio dell'ex Pibe e idolo della nazionale colombiana Carlos Valderrama, non poteva che suscitare un successo clamoroso proprio come quello raggiunto dal papà negli anni d’oro della sua splendida carriera nel mondo del calcio.

È già stata definita da tutti come la nuova Shakira

Non ce ne voglia Piquè, il difensore centrale del Barcellona, ma la sua compagna, la bellissima modella, cantante, ballerina e produttrice musicale Shakira, prima o poi sarà sicuramente rimpiazzata da un’altra conterranea che prima o poi proverà a seguire le sue orme. Ecco, Carla pare si stia davvero cominciando ad avvicinare alla bellissima musa del ‘Waka Waka’ che con la figlia di Valderrama ha ben 21 anni di differenza. Appunto 20 per la giovane appena esplosa sul web e 41 per la compagna del centrale catalano.

Carla è stata brava a lanciare l'hashtag #bailandoconlavaldiri diventato poi subito virale su Instagram e seguito da diversi utenti. Nella sua Colombia in molti appunto, proprio per l’origine in comune, la chiamano già l'erede di Shakira per i suoi provocanti movimenti di bacino. Un complimento non da poco per una ragazza di appena 20 anni.

Papà Carlos sempre presente nel suo profilo

Si sa, la figlia femmina ha sempre un legame maggiore, più intenso con il papà. Certo, non è una costante in tutte le famiglie, questo è ovvio, ma nella maggior parte dei casi è così. Anche Carla infatti, sembra essere a dir poco legatissima al padre. L’ex ‘Pibe’ della Colombia infatti, compare in diverse fotografie del suo profilo Instagram che confermano proprio la sua grande ammirazione per Valderrama che sorridente e felice, posa volentieri per farsi immortalare da sua figlia.

Il loro sembra davvero essere un rapporto bello, sereno e trasparente. Un rapporto fatto di abbracci, baci, ma anche di una considerazione forte da parte della bella Carla per la figura paterna. Carlos, dal canto suo, conosce benissimo le dinamiche del mondo dello spettacolo e della notorietà, e forse in una certo senso, sta dando anche delle dritte a sua figlia. Resta comunque la grande considerazione per papà Carlos immortalato anche in alcuni poster che compaiono in casa.

Amici, famiglia e tanto divertimento per Carla

La sua incredibile bellezza, dicevamo, sta facendo davvero impazzire migliaia di tifosi che hanno scoperto davvero una ragazza molto sensuale e che potenzialmente potrebbe essere la nuova Shakira. I suoi movimenti di bacino, i suoi balletti postati sul web hanno fatto da cornice ad un’ammirazione tale per questa ragazza che siamo certi, nel giro di qualche mese, diventerà ancor più nota al pubblico. Ma dalle sue pagine social traspare tanto anche la sua enorme semplicità. Una ragazza che non ama esibirsi completamente da sola come spesso vediamo in altre splendide ragazze su Instagram.

Amici, famiglia, il divertimento e papà Carlos, sono infatti al centro della sua vita. Il ballo sì, quella è una costante, ma Carla, come qualsiasi 20enne vive i suoi anni con la spensieratezza giusta di una ragazza che fa della sua gioventù davvero un capolavoro. In spiaggia, in palestra, o a casa, Carla vive con semplicità e senza eccessi, la sua quotidianità e forse questo la sta facendo diventare nota al pubblico a cui lady Valderrama già piace tantissimo.

Riservata in ambito sentimentale

Semplice, spontanea e genuina. Appare così dunque Carla ai suoi seguaci su Instagram che ovviamente vorrebbero sapere sempre di più su questa bellezza assoluta sudamericana. Certo, della sua vita privata al momento si sa ben poco, le foto rivelano qualche amore, ma navighiamo sempre nel campo delle ipotesi e certezze non ce ne sono. Lo ripetiamo, la sua riservatezza e semplicità, sono stati anche questi dei fattori che hanno fatto apprezzare molto al pubblico questa ragazza.

Sicuramente non possiamo escludere che siano in tanti a fare la corte alla bella Carla, ma sta di fatto, che al momento, il mondo dei social rivela ben poco. Rivela soltanto, per il momento, una ragazza che ama la vita e che con la sua enorme bellezza sta facendo vedere anche la sua abilità nel ballo. Shakira è avvisata, Carla è pronta e Piquè se ne farà una ragione.