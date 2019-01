Sniffava cocaina ed era strafatto. E' così che il tabloid ‘The Sun' racconta – senza fare nomi – della notte brava in discoteca di un calciatore della Premier League, sorpreso da un compagno di squadra a ‘tirare' nei bagni di un locale. Stordito dalla musica e dalla droga, il giocatore era visibilmente su di giri, "completamente perso" dice la fonte che il giornale inglese definisce attendibile per svelare il retroscena di un party di Natale. La festa era stata organizzata dalla sua squadra dopo una partita in trasferta ma non ha avuto il lieto fine.

Trascinato con la forza dall'allenatore

Anzi, la situazione è divenuta imbarazzante e compromettente abbastanza quando il tecnico – avvertito di quanto stava accadendo – è andato su tutte le furie, ha preso il tesserato sotto sbraccio e lo ha trascinato con la forza fuori dal night attraverso una porta secondaria. Credeva fosse ubriaco, che avesse alzato un po' troppo il gomito e, per evitare guai ulteriori, l'allenatore gli ha chiamato un taxi e lo ha spedito a casa. Ma non sapeva che quello stato d'alterazione era dovuto a ben altra sostanza…

Chi è il calciatore che ha destato scandalo?

Le news hanno alimentato la curiosità morbosa ma nessun indizio al riguardo da parte del giornale. Trapelano, però, altri dettagli sulla vicenda: il giocatore finito nei pasticci era stato sottoposto a un controllo antidroga il giorno prima della ‘serata da leoni' in discoteca. Risultando pulito, sapeva che avrebbe potuto abbandonarsi a qualsiasi eccesso perché l'avrebbe "fatta franca", aggiunge ancora la fonte citata dal tabloid. Cosa succede a un tesserato se viene trovato positivo alle droghe? E' lo stesso The Sun a ricordare cosa dice il regolamento della Football Association al riguardo: una squalifica di due anni e sanzioni accessorie altrettanto gravi all'insegna della tolleranza zero.