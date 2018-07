È scomparso all'età di 35 anni il calciatore slovacco della FK Iskra Borčice Juraj Halenár. Il corpo dell'attaccante che ha giocato per le tre società di Bratislava (Inter, Artmedia e Slovan) è stato trovato dalla Polizia in un parco e questa storia ha turbato molto la dirigenza della società per cui stava giocando, dei suoi compagni e di tutti i conoscenti. Nelle ultime ore sono arrivate anche le condoglianze di Marek Hamsik, che con il Napoli ha affrontato Halenár ai tempi dello Slovan Bratislava, attraverso una Instagram Stories sul suo profilo ufficiale.

L'identità del defunto è stata successivamente confermata dalla polizia o dal suo ex club ŠK Slovan Bratislava dopo che il corpo di Halenar è stato trovato sabato pomeriggio nel parco di Bratislava chiamato Vrakunský Lesopark e che giovedì 28 giugno ha festeggiato il suo 35esimo compleanno ma non era rintracciabile da venerdì. Nel luogo in cui è stato trovato il corpo di un uomo, secondo la TV JOJ, oltre a sua sorella aveva sono arrivati anche alcuni calciatori. Tre fonti indipendenti hanno confermato l'informazione: "L'uomo trovato dalla Polizia è un 35enne di Trnava. È stato avviato un procedimento con l'accusa di omicidio secondo quanto riportato da Veronika Slamková, portavoce KR PZ Bratislava".

La Polizia in seguito ha confermato su Facebook di aver ritrovato una persona morta ma non ha rivelato altri particolari: "Confermiamo il ritrovamento di un corpo maschile a Vrakunský a Bratislava. La persona era scomparso dal 29 giugno ma il medico non ha escluso nessuna ipotesi sulle cause della morte. Vi forniremo altre informazioni durante l'inchiesta…". Anche lo Slovan Bratislava ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia di Halenar e ha diramato un comunicato stampa le con le condoglianze per la scomparsa dell'ex calciatore.