Attimi di grandissima paura a Bangkok, dove Thailandia e Slovacchia si stavano sfidando in una gara amichevole. Al 28’ del match valido per la King’s Cup il difensore Martin Skrtel è stato colpito alla testa da una pallonata e ha perso conoscenza. Il giocatore ha rischiato di soffocarsi con la sua stessa lingua, tempestivo l’intervento del compagno Duda, che gli ha salvato la vita.

Duda salva la vita a Skrtel

Dunque terrore vero in campo in Thailandia, dove l’ex difensore del Liverpool Skrtel ha rischiato grosso. Duda è stato prontissimo e ha capito che dopo la pallonata ricevuta il compagno di nazionale rischiava di soffocarsi. All’intervento di Duda ha fatto seguito immediatamente quello dello staff medico che ha fatto il suo ingresso in campo e ha completato l’opera. Skrtel da vero duro non ha lasciato il campo e dopo essersi messo in sesto ha continuato a giocare fino al 73esimo. La Slovacchia ha poi vinto il match per 3-2, gol di Duda, Mak, Kaewprom, Pacinda e Hemviboon. Non c’era Hamsik che è attualmente infortunato. Skriniar ha invece preso il posto di Skrtel e ha giocato gli ultimi diciassette minuti.

9 stagioni al Liverpool, Zenit e Turchia

Classe 1984, Martin Skrtel giovanissimo ha iniziato a giocare da professionista, dopo un paio di stagioni in patria firma con lo Zenit San Pietroburgo. In Russia gioca per tre anni (vince anche un campionato). Nel 2007 Benitez lo porta al Liverpool, con cui ha disputato da protagonista nove stagioni, complessivamente ha disputato 320 partite e ha realizzato18 gol, ma non ha vinto nessun trofeo. Da un anno e mezzo gioca con il Fenerbahçe. Con la nazionale ha disputato il Mondiale del 2010 e gli Europei del 2016, in Thailandia ha indossato la maglia della Slovacchia per la 97a volta, terzo nella classifica all-time dietro Hamsik (103) e Karhan (107).