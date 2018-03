Il Siviglia sta vivendo un’annata particolarissima, il sali scendi è stato fin qui notevole. Montella è subentrato a Berizzo, ha conquistato la finale di Coppa del Re e soprattutto i quarti di Champions, che mancavano dalla bellezza di 60 anni, ma in campionato gli andalusi non brillano. Il quinto posto è l’obiettivo massimo, l’Europa League (vinta per tre anni di fila tra il 2014 e il 2016) sarà con ogni probabilità la competizione in cui giocherà il Siviglia l’anno prossimo. I dirigenti del club stanno già panificando la prossima campagna acquisti e cercheranno di accontentare Montella che ha chiesto due calciatori che giocano in Serie A: Ilicic e Verdi.

Montella rivuole Ilicic

Montella si è trovato una squadra sicuramente buona tra le mani, ma abbastanza imperfetta, che ha qualche lacuna in difesa e che ha in rosa giocatori che non hanno reso come si pensava: Nolito, Ganso e Navas. L’ex allenatore del Milan vorrebbe rinforzare il reparto offensivo con due calciatori che conosce molto bene. Ilicic, che il tecnico campano volle alla Fiorentina, quest’anno ha effettuato un grande salto di qualità, ha segnato tanto, ha realizzato molti gol bellissimi e sta brillando come non ha mai fatto.

Verdi uomo mercato

L’altro nome segnalato da Montella è quello di Simone Verdi, che lo scorso gennaio disse di no al Napoli e che in estate sicuramente lascerà il Bologna. Per il giocatore della nazionale si parla ancora di Napoli, ma anche di Inter e Roma. Ma chissà che alla fine al venticinquenne del Bologna non torni la voglia di giocare nuovamente in Spagna. Perché Verdi ha vestito la maglia dell’Eibar tra il 2015 e il 2016.

Il Siviglia e la Serie A

Dunque Montella vuole due giocatori della Serie A, probabilmente chiederà anche un difensore almeno e forse anche un altro centravanti. Quello che è certo è che il Siviglia continua a pescare giocatori nel campionato italiano. Nella rosa ci sono già cinque vecchie conoscenze italiane: il danese Kjaer, ex di Roma e Palermo, Franco Vazquez, anch’egli con un passato in Sicilia, Banega, ex Inter, e gli ex blucerchiati Correa e Muriel.