La grande incognita societaria che gravita intorno al Milan, nelle ultime ore ha creato parecchie perplessità e paure tra i tifosi rossoneri. Le difficoltà del proprietario cinese Yonghong Li, che ha comunque fino ad ora rispettato tutte le scadenze economiche, ha dunque generato una psicosi collettiva che ha portato anche qualcuno a dubitare del futuro del glorioso club milanese, ceduto da Silvio Berlusconi nella scorsa estate.

Sul portale della famosa agenzia di scommesse Sisal Matchpoint, c'è addirittura la possibilità di scommettere su una possibile retrocessione in Serie B del Milan entro la stagione 2020/21. Un'ipotesi alquanto remota e assurda (anche perché ci sarebbe Elliott a garantire per la società rossonera), comunque proposta ad una quota neanche così elevata: 50 volte la posta.

La vittoria in Champions e il rifinanziamento

Come accade anche con i bookmaker inglesi, abituati a proporre scommesse su tutto, Sisal Matchpoint ha anche offerto ai propri clienti una seconda e difficile chance: una possibile vittoria in Champions League dei rossoneri sempre entro il 2021, che pagherebbe agli scommettitori 33 volte la posta. Al di là della clamorosa eventualità quotata dagli scommettitori, filtra comunque ottimismo dalle parti di "Casa Milan".

Dopo il consiglio d'amministrazione rossonero, che ha chiesto al proprietario l'aumento di capitale di 37,4 milioni di euro, la prima tranche da dieci milioni sarebbe già stata versata senza l'aiuto economico di Elliott. Il tutto mentre l'amministratore delegato, Marco Fassone, sta stringendo i tempi per il rifinanziamento del debito contratto con il fondo statunitense: "Sono relativamente ottimista e il rifinanziamento si farà – ha dichiarato recentemente l'ad milanista – I rapporti con Yonghong Li sono ottimi così come quelli con Elliott. L'Uefa vuole rassicurazioni sulla continuità del club e sono convinto di avere in mano ottimi elementi. Il club non deve temere nulla".