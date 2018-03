Nonostante la tristezza che si è abbattuta su Milanello, dopo la notizie dell'ennesimo infortunio di Andrea Conti, l'amministratore delegato rossonero guarda con fiducia al "big match" di sabato sera contro la Juventus. Rientrato in Italia dopo il suo viaggio di lavoro a Londra, dove avrebbe parlato del rifinanziamento del debito contratto con Elliott da Yonghong Li, Marco Fassone ha analizzato l'imminente sfida ai campioni d'Italia: decisiva non solo per la Juventus, ma anche per le ambizioni Champions dello stesso club milanese.

"E' molto bello arrivare ad una sfida straordinaria come quella con la Juventus in queste condizioni – ha dichiarato Fassone, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport – Se ripenso alla situazione di Natale, quando venivamo dalle sconfitte brucianti con il Verona e l'Atalanta e da qualche partita senza un gran gioco, in quel momento si era più sotto un treno che capaci di guardare con ottimismo al futuro".

Il rinnovo di Gattuso

Il merito di questo cambiamento di rotta è tutto della coppia Mirabelli-Gattuso. Senza dimenticare il lavoro fatto da Bonucci e compagni, la scelta del direttore sportivo ha ripagato alla grande quello che a molti è sembrato inizialmente un azzardo: "Bisogna riconoscere a Gattuso dei grandissimi meriti, e a Mirabelli che mi ha dato il coraggio di fare quella scelta in quel momento – ha concluso Fassone – I risultati sono sorprendenti, il clima intorno alla squadra si è assolutamente modificato, c'è ottimismo e tutti credono nell'obiettivo".

Il rientro in Italia dell'ad milanista, potrebbe anche dare il via alle celebrazioni ufficiali del rinnovo del tecnico rossonero. Nelle prossime ore, salvo imprevisti e impegni, i dirigenti del Milan e Rino Gattuso potrebbero ritrovarsi faccia a faccia per la firma sul nuovo contratto di "Ringhio": documento che blinderà il tecnico fino al 2021, con un ingaggio di due milioni di euro a stagione.