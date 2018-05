Ansia per Sir Alex Ferguson. Il Baronetto scozzese è ancora in terapia intensiva e in prognosi riservata. Dal giorno del ricovero e dell'immediato intervento chirurgico per emorragia cerebrale – avvenuto sabato – non si hanno più notizie nè aggiornamenti medici. Un segnale decisamente negativo che ha aumentato l'apprensione per le sorti di uno dei più grandi e vincenti allenatori di calcio.

L'ultimo bollettino risale a domenica, quando si era saputo che l'intervento era andato "molto bene", ma che avrebbe dovuto trascorrere un periodo in terapia intensiva. Poi, il silenzio sulle condizioni critiche di Ferguson.

Il ManUtd ringrazia. Intanto, l'affetto del mondo del calcio nei confronti del 76enne continua ad arrivare ai familiari e soprattutto al Manchester United, il club di riferimento. E non è un caso se proprio la squadra si sia rivolta a tutti per ringraziare tifosi per l'enorme manifestazione d'affetto verso Ferguson: "Il Manchester United vuole dire grazie agli amici dell'intero mondo del calcio per gli innumerevoli messaggi di solidarietà e supporto".

L'affetto dei colleghi. Le condizioni di Ferguson hanno riavvicinato anche vecchi ‘nemici' storici, tutti uniti in questi momenti difficili a tifare Sir Alex. Gli auguri di pronta guarigione sono arrivati da storici rivali come Arsene Wenger, così come altri allenatori come Guardiola e Klopp che hanno sottolineato la loro ammirazione per una figura capace di trascorrere 26 anni sulla panchina della stessa squadra, record assoluto.

L'ultimo saluto. Ancora Wenger, che ultimamente ha detto di voler lasciare a fine stagione l'Arsenal, ha voluto ribadire il suo personale ricordo su Ferguson:"L'ho visto la scorsa settimana e sembrava in perfetta forma. Mi ha detto che stava facendo molto esercizio e sembrava davvero felice. Gli auguro di rimettersi al più presto, è un uomo forte e ottimista".

Conte e il Boss. Infine, anche Antonio Conte ha voluto parlare del "Boss" scozzese, autentica icona della panchina in Inghiltera: "Ho avuto il piacere di conoscere sia lui che sua moglie. Non era una persona qualunque, era un tipo molto speciale".