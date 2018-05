Solo 7 giorni al termine del campionato, 7 come gli scudetti della Juventus conquistati negli ultimi 7 anni. Un traguardo assolutamente meritato per la squadra di Allegri che con il pareggio di Roma (0-0) contro i giallorossi, è riuscita a centrare matematicamente il titolo dopo il successo in Coppa Italia. Un tricolore arrivato però senza gol, quelli che invece hanno arricchito il pomeriggio di una domenica decisiva per i traguardi Champions, Europa League e salvezza. Già, perchè sono tanti gli spunti emersi anche in questa 37esima giornata di Serie A, la penultima della stagione, in cui si sono messi in mostra ancora una volta i centrocampisti.

Milinkovic-Savic ad esempio, ovvero il centrocampista che ha segnato di più nei 5 massimi campionati europei, senza considerare il ritorno al gol dei vari Milik, Belotti e Inglese. E allora andiamo a vedere nel dettaglio i protagonisti, dal punto di vista realizzativo, di questa emozionante e decisiva 37esima giornata. In testa alla classifica marcatori ancora tutto invariato. Immobile out ma Icardi non ne approfitta.

I bomber non segnano più

Ciò che emerge di più in questa penultima giornata di Serie A, è sicuramente il dato relativo alla mancanza di gol dei bomber d’alta classifica. Con Higuain e Dybala nelle ultime giornate fermi al palo, nonostante qualche gol abbastanza pesante come quello contro l’Inter del ‘Pipita’ e contro il Bologna della ‘Joya’, Mertens che si è lentamente spento nel finale di stagione, ci si aspettava di più proprio da Immobile e soprattutto da Icardi che nonostante l’infortunio del bomber della Lazio, non è riuscito ancora a prendersi la testa della classifica marcatori occupata ancora dall’attaccante napoletano a quota 29 gol.

in foto: Le attuali prime 10 posizioni della classifica marcatori di Serie A (Transfermarkt)

Per ‘Maurito’, l’ultimo gol realizzato, è stato ovviamente in occasione del match polemica con la Juventus a ‘San Siro’. L’ambizione di poter raggiungere la ‘Scarpa d’Oro’ sembra ora essere svanita. Nelle prime 10 posizioni della classifica marcatori generale di Serie A, compaiono davvero pochissimi che sono stati in grado di segnare con continuità nell’ultimo mese e mezzo.

Milinkovic-Savic re d’Europa

Ma nella giornata in cui i bomber ancora una volta hanno deluso le aspettative dei tifosi, ecco che ancora una volta a salvare la Lazio dall’incubo di doversi giocare maggiormente e in maniera ancor più decisiva il match di domenica contro l’Inter all’Olimpico in un vero e proprio spareggio Champions, c’ha pensato Milinkovic-Savic a togliere le castagne dal fuoco alla squadra di Simone Inzaghi.

in foto: I gol di Milinkovic–Savic dal 2018 (Transfermarkt)

Ormai non esistono più aggettivi per definire la stagione del centrocampista serbo capace di mettere a segno ben 11 gol in campionato. E’ il centrocampista con la media realizzaitiva più alta in Serie A e in Europa e ha centrato record su record facendo aumentare notevolmente il suo valore di mercato oggi fermo a quota 70 milioni di euro.

Sono stati 14 invece in totale considerando anche le due marcatore in Europa League. Pensate che nel 2018 ha messo a segno 7 gol e 2 assist che sono stati decisivi per la classifica attuale della Lazio.

Ecco Kessie dopo 4 mesi

E sempre continuando a parlare di centrocampisti, non possiamo non annovare tra i marcatori decisivi di questa giornata, un vero e proprio mastino del centrocampo come Franck Kessie. Nel suo stadio, quello di Bergamo che l’ha consacrato lo scorso anno alla sua prima stagione in Serie A, si è probabilmente tolto la soddisfazione di mettere a segno il più classico dei gol dell’ex ma con la consapevolezza di aver centrato una rete pesantissima per la qualificazione in Europa League.

in foto: Kessie non segnava un gol da 4 mesi (Transfermarkt)

Lui, che lo scorso anno con l’Atalanta segnava praticamente sempre, con l’inizio del 2018 si è quasi completamente bloccato dal punto di vista reaalizzativo. Il gol di Bergamo infatti, è arrivato, pensate, dopo 4 mesi. Il suo ultimo gol era stato messo a segno in Sardegna contro il Cagliari (doppietta) per poi sparire completamente prima di rifiorire nel suo ‘Atleti Azzurri d’Italia’. Una bella soddisfazione per l’ivoriano che ad oggi ha un valore di mercato pari a 25 milioni di euro.

Inglese, Milik e Belotti per un pronto riscatto

E se allora da un lato i centrocampisti si sono ritagliati il proprio importante spazio durante la regolare stagione in Serie A, ecco che nell’ultima parte di campionato, sono esplosi nuovamente alcuni bomber di cui se ne erano perse le tracce. Sicuramente, in primis, c’è Andrea Belotti che dopo i 24 gol della scorsa annata, quest’anno, complice anche qualche infortunio di troppo e la cocente delusione per la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali in Russia, non è riuscito a ripetersi realizzando soltanto 10 in 31 gare, pochissimi in questo 2018, solo 6.

in foto: La partita di Belotti contro la Spal (SofaScore)

Bene anche Milik che dopo l’infortunio di inizio stagione, ha dimostrato di poter essere un nuovo acquisto per questo Napoli in vista della prossima stagione confermando di essere in gran forma con l’ennesimo gol importante contro la Sampdoria a ‘Marassi’.

Da non dimenticare però, il fatto che Roberto Inglese il prossimo anno sarà compagno di squadra del polacco con i partenopei. L’attaccante del Chievo ne ha fatti 11 in campionato e tra Roma e Bologna potrebbe essere decisivo per la salvezza dei clivensi.

Conferme per Simy e Diabate, gol pesantissimo per Pavoletti

E’ stata però anche la domenica delle conferme, come quelle di due ragazzi che in questa parte finale del campionato si sono divertiti a fare gol e a far sognare le proprie rispettive tifoserie. Uno di questi è sicuramente l’attaccante del Crotone Simy che con il gol messo a segno alla Lazio ha fatto si impaurire Simone Inzaghi, ma sta continuando a far sperare anche i calabresi di Zenga in lotta per la salvezza.

A 26 anni si è tolto la soddisfazione di realizzare 7 gol in Serie A, 6 soltanto nel 2018 a partire dal mese di aprile. L’altro attaccante che non possiamo non considerare è Diabatè del Benevento. Ha salutato un gremitissimo ‘Vigorito’ con l’ennesima gemma che ha fatto esplodere di gioia i sannitti e forse ha fatto rammaricare la stessa squadra di De Zerbi che sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa di più con l’organico messo in piedi dopo il mercato di gennaio. Per il bomber del club campano, contro il Genoa, il gol numero 8 in sole 10 gare di campionato.

Da non dimenticare però, un’altra vecchia conoscenza del Napoli (ricollegandoci a Milik e Inglese) come Pavoletti che con il gol realizzato al’Franchi’ di Firenze ha regalato 3 punti pesantissimi per la corsa salvezza del Cagliari che per tutti era praticamente già spacciata visto il calendario sfavorevole.