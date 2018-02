Chelsea-Barcellona, è stata la sfida tra il pragmatismo dei Blues e la tecnica straordinaria dei talenti blaugrana. Alla fine ne è uscito un pareggio che se va stretto alla squadra di Conte, rappresenta una mezza ipoteca per i blaugrana in vista del ritorno. Oltre ai due pali di Willian, e alle reti del brasiliano e del solito Messi, ha conquistato l'attenzione anche un particolare episodio andato in scena nella ripresa che ha visto come protagonisti Rudiger e Suarez.

Il contatto Suarez-Rudiger in area del Chelsea.

Al 76′ Suarez cade in area del Chelsea dopo un presunto contrasto con il difensore avversario Rudiger. Quest'ultimo sopraggiungendo alle spalle dell'uruguaiano sembrerebbe colpirlo (almeno a velocità naturale), con il Pistolero che finisce a terra, protestando vivacemente con l'arbitro che fa proseguire. La moviola però lascia non pochi dubbi: il contrasto tra i due è tutt'altro che evidente anzi. Suarez in particolare sembra inciampare da solo con il piede destro che colpisce il sinistro.

Simulazione o fallo da rigore?

L'arbitro fa proseguire e Suarez perde letteralmente le staffe protestando in maniera veemente al punto di conquistare il giallo. L'episodio nel post partita ha letteralmente diviso i social e i moviolisti: si tratta di una simulazione da oscar oppure Rudiger con un contatto leggerissimo ha sbilanciato l'attaccante blaugrana, con il suo piede sinistro finito sul destro? Difficile dirlo, e probabilmente sarebbe stato difficile anche con l'ausilio del Var.