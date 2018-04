Il gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha fatto il giro del mondo. Il portoghese ha detto che quello è stato il gol più bello della sua carriera. Quel gol è stato definito uno dei gol più belli di tutti i tempi. Non per tutti quella rovesciata è una delle più belle di sempre. Sarà forse per via della grande rivalità cittadina, ma il ‘Cholo’ Simeone sostiene che Enzo Francescoli, grande numero 10 uruguagio, ha segnato un gol in rovesciata un gol più bello rispetto a quello di Ronaldo.

Simeone: la rovesciata di Francescoli più bella di quella di CR7

Nella conferenza stampa della vigilia del quarto d’andata di Europa League tra Atletico Madrid e Sporting Lisbona il tecnico argentino ha dato vita a un bel botta e risposta con un giornalista che gli ha fatto una domanda sulla rovesciata di Ronaldo: “Quello di CR7 è il gol più bello di sempre?”. Simeone non usa troppi giri di parole e vota per Enzo Francescoli: “Ne ho visto tanti di gol belli, ne ricordo uno di Francescoli in rovesciata con il River lo hai visto?”.

Il giornalista risponde che quel gol non lo ha ricordato perché era ancora un bambino e Simeone a stretto giro gli ha detto:“Vai a vederlo, ricordati il nome: Francescoli. La partita era River contro Polonia, finì 5-4 a Mar del Plata, pazzesco, vai a vederlo”. Il giornalista insiste: “Meglio di quello di Cristiano?” e il ‘Cholo’ chiude la discussione: “Vai a vederlo e poi ne riparliamo. Se non sai a cosa mi riferisco non possiamo parlarne”.

Il grande Francescoli: gol d’autore ed ispirazione per Zidane

Enzo Francescoli è stato un giocatore sublime, i più giovani forse non lo conoscono benissimo, ma possono guardare sul web una serie di giocate che sono passate alla storia. Diciassette anni di carriera, tanti titoli vinti, un passato in Serie A (con Cagliari e Torino), tre successi in Coppa America con l’Uruguay e una serie di gemme impressionanti. Zidane lo adorava e in onore di Francescoli chiamò Enzo il suo primo figlio. In SudAmerica lo paragonavano a Roberto Baggio, mentre Milito fu soprannominato il ‘Principe’ in virtù della sua somiglianza con Francescoli.