Settimo posto in classifica a 47 punti. Quinta vittoria consecutiva della Fiorentina, la quarta da quando è morto Davide Astori, a testimonianza della grande forza morale che la squadra ha trovato compattandosi intorno al dolore e al rispetto per la memoria del capitano. Un mese fa, in quella tragica notte tra il 3 e il 4 marzo scorso, il difensore 31enne si spegneva nel letto della camera d'albergo (la numero 118) nella quale dormiva da solo.

Il giorno dopo toccò al tecnico, Stefano Pioli, bussare alle porte delle stanze per dare la durissima notizia ai ‘ragazzi', ai compagni di squadra. Allo sconforto e allo shock fortissimo per quanto accaduto il gruppo reagì stringendosi nell'abbraccio fraterno per onorare il compagno scomparso all'improvviso, finito per colpa della bradiaritmia che ha fiaccato il suo cuore un po' alla volta.

L’Europa è sempre stata un nostro obiettivo, il gruppo è forte e cresce in ogni partita – ha ammesso Simeone ai microfoni di Sky Sport -. Ho la fiducia di tutti: dei compagni, della società, dei tifosi. Astori? Non sarà mai facile. Sarà sempre con noi, do un abbraccio forte alla sua famiglia. Abbiamo trasformato il dolore in forza.

Veretout ha siglato su rigore il vantaggio sull'Udinese, l'attaccante argentino ha messo a segno il gol del raddoppio che ha di fatto chiuso la sfida in Friuli. Gioia a parte, momenti di grande emozione si sono vissuti al 13° quando sul maxi-schermo dello stadio è apparsa la foto dell'ex capitano. Un lungo applauso del pubblico ha scandito quel momento bellissimo di emozione collettiva: "Ciao Davide", c'è scritto sullo striscione esposto dai tifosi friulani.

Cresciamo partita dopo partita. Il mio momento? Mi ha aiutato la fiducia di tutto l'ambiente – ha aggiunto Simeone -. Non era facile tornare ad Udine, Davide è sempre con noi.

http://dai.ly/x6h9wm8