Siena-Cosenza è la finale dei playoff di Serie C. Saranno i bianconeri e i rossoblu a giocarsi la promozione in Serie B, raggiungendo così le già promosse Livorno, Padova e Lecce. Le due squadre hanno superato lo scoglio delle semifinali, battendo rispettivamente Catania e SudTirol, al termine di due sfide molto emozionanti. Appuntamento ora al 16 giugno alle ore 20.45 sul campo neutro dell'Adriatico di Pescara, per capire chi tra Siena e Cosenza potrà tornare in cadetteria.

Il Siena batte il Catania ai rigori e vola in finale playoff di Serie C

Non sono mancate le emozioni nell'attesissima semifinale di ritorno dei playoff di Serie C tra Catania e Siena. Dopo l'1-0 per i toscani del match d'andata (a segno Mignani), la squadra rossoblu è riuscita a ribaltare lo svantaggio firmato Santini, con Curiale e Lodi. Dopo 120′ di grande intensità con gli ospiti stoici e bravi nel resistere in inferiorità numerica, prima in dieci e poi addirittura in nove è arrivata la doccia fredda per i ragazzi di Lucarelli. L'errore decisivo di Mazzarani ha permesso al Siena di espugnare il Massimino conquistando così la finale dei playoff di Serie C.

Il Cosenza rimonta e batte il SudTirol

Anche l'altra semifinale dei playoff, quella tra il Cosenza e il SudTirol si è rivelata molto intensa. In un San Vito stracolmo, la squadra calabrese è riuscita a ribaltare l'1-0 rimediato nel match d'andata (gol di Zanetti). Protagonisti dell'impresa, Baclet e Frascatore, autori delle reti per il 2-0 per la formazione rossoblu che ora si giocherà il ritorno in Serie B contro il Siena.

Siena-Cosenza finale playoff Serie C, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo le imprese delle semifinali, Siena e Cosenza avranno a disposizione quasi una settimana per recuperare le energie. La finale dei playoff di Serie C infatti si giocherà in gara unica sul campo neutro dello stadio Adriatico di Pescara, sabato 16 giugno alle ore 20.45. In caso di parità nei tempi regolamentari, la partita proseguirà ai supplementari per poi finire ai rigori in caso di equilibrio. La partita Siena-Cosenza sarà visibile anche in tv su Rai Sport, e in streaming grazie all'app Rai Play.