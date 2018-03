L'amore per il calcio e per la musica fanno miracoli. Basti pensare a quanto accaduto in Spagna a Francesc Peralta, giovane talento finito in coma lo scorso 21 gennaio dopo un violento scontro aereo con un avversario nel corso di una partita. Dopo giorni di attesa, senza alcun miglioramento, Peralta si è risvegliato grazie all'inno del Siviglia. Una musica da sempre gradita al calciatore che dunque, per la gioia di tutti i familiari, ha riaperto gli occhi stimolato dalle parole della canzone ufficiale del club andaluso.

La storia di Francesc Peralta, in coma dopo un brutto colpo alla testa

Il ragazzo che milita nel CR di Mequinenza, squadra della "Regional Preferente de Aragón" è finito ko lo scorso 21 gennaio. Il tutto a causa di un involontario ma durissimo colpo alla testa ricevuto nel corso di una partita da un avversario durante un contrasto aereo. Il ragazzo finito in coma è stato sottoposto anche a 3 interventi chirurgici, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola.

Peralta in coma, si sveglia grazie all'inno del Siviglia

Dopo 17 giorni di coma, senza alcun segnale di risveglio, la famiglia di Francesc ha deciso di far ascoltare al ragazzo l'inno della squadra di calcio del Siviglia. Una musica a lui graditissima, nonostante la sua fede calcistica per il Barcellona. A sorpresa l'ascolto della canzone ufficiale dei biancorossi, ha fatto risvegliare il giovane calciatore per la gioia incontenibile di parenti e amici increduli per l'accaduto.

La gioia incontenibile e il racconto dei parenti

Festa grande dunque in ospedale, ma anche in casa Siviglia. Il club ha celebrato la bella notizia con una nota in cui si riportano anche le parole del ragazzo a SFC Radio. Cisco Peralta ha dichiarato: "Quello del Siviglia è un inno che ha sempre ascoltato e amato. Lo inserisce in tutte le playlist che ascolta e i medici ci hanno consigliato di farglielo ascoltare. Ecco allora che il giorno che si è svegliato, ha cominciato a cantarlo con la mamma e noi abbiamo poi intonato il coro tutti insieme".

Peralta ospite in occasione di Barcellona-Siviglia, finale di Copa del Rey

E proprio il Siviglia ha deciso di festeggiare il ragazzo in un'occasione speciale. Francesc Peralta sarà l'invitato speciale in occasione della finale di Copa del Rey tra la sua squadra del cuore il Barcellona e la squadra andalusa. Quale occasione migliore per celebrare il ritorno di un ragazzo che dopo un vero e proprio incubo è tornato a vivere anche grazie alla sua immensa passione per il calcio.