Lunedì da leoni per il Chelsea. Nel monday night della 27a giornata di Premier League, i Blues di Antonio Conte ospiteranno il West Bromwich Albion, con l'unico imperativo di vincere per riscattare la doppia pesantissima sconfitta contro Bournemouth e Watford. Con una vittoria il manager salentino spegnerebbe le voci relative ad un possibile esonero da parte del patron Abramovich deluso per i risultati stagionali non in linea con le aspettative.

Restare al Chelsea anche con zero titoli, per Conte è possibile.

Nella classica conferenza stampa della vigilia, Conte si è dimostrato tranquillo sulla sua posizione. Per dirla alla Mourinho, acerrimo rivale dell'ex Juve, anche con "zero titoli" all'attivo il proprietario della società londinese potrebbe decidere di insistere con l'allenatore. Queste le parole del tecnico campione d'Inghilterra in carica: "Secondo me, se decidi di continuare a lavorare con un allenatore non è solo per i risultati conseguiti nell'arco di una stagione ma anche perché ti fidi di lui. Puoi fidarti del tuo allenatore e del suo lavoro anche se non vince e lavorare per costruire qualcosa di importante. Credo ci siano due maniere di affrontare queste situazioni: uno stupido e uno intelligente. La penso così, se mi licenzieranno è perché non saranno felici del mio lavoro"

Chelsea-WBA, Conte ha fiducia nei suoi giocatori.

Conte comunque non sembra infastidito dalle voci sul suo futuro, e ha fiducia nella voglia di riscatto dei suoi ragazzi: "Non penso che le chiacchiere sul mio futuro possano condizionare i giocatori. Sono abbastanza abituati a questi rumours, a queste voci, di sicuro sono molto felice per il loro impegno, il loro comportamento: ogni giorno dimostrano di volere uscir fuori da questa situazione".

Perché Conte non dovrebbe essere esonerato.

Il tecnico difende comunque il suo lavoro, e i risultati ottenuti finora: "Stiamo parlando di una squadra che è quarta in campionato, sta preparando la Champions contro il Barcellona, è ancora dentro la FA Cup e ha raggiunto la semifinale di Coppa di Lega. Nessuno credeva che potessimo vincere il titolo questa stagione. Se non ricordo male, si parlava dei due club di Manchester in lotta per il titolo. Anche l'anno scorso siamo partiti indietro, e per questa ragione penso che ci siano troppi discorsi attorno a questo club, attorno a me e attorno a questa squadra. Penso che da parte di voi giornalisti serva più equilibrio nei nostri confronti, ma penso anche che dobbiamo convivere con questa pressione, va bene per me e per la squadra".