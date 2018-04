Continua il nostro viaggio all’interno dei vivai dei club di Serie A alla scoperta dei talenti più promettenti che presto potremmo vedere giocare titolari nel massimo campionato italiano. La nostra attenzione oggi si concentra nel Sud Italia, precisamente in Sardegna, a Cagliari. Il club del presidente Giulini, da sempre molto attento alle dinamiche giovanili della propria società, può contare oggi su un altro ennesimo talento della squadra sarda. Stiamo parlando di Joseph Tetteh, nazionalità del Ghana, classe 1999, è andato anche in panchina nell’ultimo turno infrasettimanale stagionale a ‘San Siro’ contro l’Inter.

Centrocampista centrale puro, il possente mediano ex Olbia, non ha ancora esordito in prima squadra ma non è da escludere che, in queste ultime giornate, questo possa avvenire presto. L’idolo Iniesta come ispirazione e l’ammirazione per l’ex Juventus Appiah come calciatore ghanese più apprezzato dal giovane Joseph. Vediamo allora le caratteristiche, curiosità e numeri che riguardano questo promettente giovane talento del Cagliari.

L’ennesimo talento tirato fuori dall’ottimo vivaio sardo

Il colpo Barella ancora fa gongolare la società di Giulini che ha scommesso sul talento 21enne nato proprio a Cagliari che ad oggi sta facendo impazzire tutti i top club italiani pronti a fare follie pur di accaparrarsi il centrocampista sardo. E allora che, dopo il nordcoreano Han, potrebbe essere proprio Joseph Tetteh il nuovo nome da mettere in circolo nel prossimo campionato e valorizzare come i suoi 2 compagni di squadra. Con Tetteh infatti, potrebbe prendere un posto da titolare nella prima squadra proprio lo stesso ex attaccante asiatico del Perugia.

in foto: Il profilo di Tetteh (Transfermarkt)

Punto fermo della Primavera di mister Canzi, Jospeh ha attirato le attenzioni di mister Diego Lopez che l’ha anche recentemente portato in panchina a ‘San Siro’ contro l’Inter facendogli capire e vedere soprattutto da vicino cosa significhi giocare in Serie A contro gente come Miranda, Candreva e Icardi. Intanto si è messo in mostra anche Torneo di Viareggio dove in 4 presenze ha mostrato le sue grandi qualità.

Da Accra a San Siro passando per Olbia

Nato il 30 maggio del '99 nella capitale del Ghana, Accra, Joseph Tetteh è arrivato in Italia nel 2016 dopo esser stato supervisionato dal Cagliari. La prima tappa nel Belpaese, però, si chiama Olbia: il primo anno non può essere tesserato per problemi legati alla burocrazia, mentre l’anno successivo, dopo esser stato in ritiro estivo con la prima squadra allora guidata da Massimo Rastelli, è tornato in prestito al club olbiese con il quale ha disputato 13 presenze nel campionato di Lega Pro.

Il mediano diciottenne in estate è tornato così al Cagliari, dove è diventato uno dei fulcri della primavera di Max Canzi con la quale si sta mettendo in mostra avendo attirato l’attenzione di Diego Lopez che in occasione della trasferta in casa dell’Inter lo ha convocato in prima squadra. L’esordio in Serie A non è ancora arrivato ma non è così improbabile che arrivi prima della fine di questo campionato.

L’idolo Iniesta e il modello Appiah

Ma quali sono i modelli a cui il ghanese classe ‘99 si ispira? Il suo idolo è Andres Iniesta del Barcellona, amato dal ragazzo di Accra perché in grado con il pallone tra i piedi di far sembrare semplici anche le cose più difficili.

in foto: Il rendimento stagionale e la carriera attuale tra Cagliari e Olbia (Transfermarkt)

Mentre, per quel che riguarda la sua nazione, il modello è l’ex Serie A (tra le altre ha vestito le maglie di Juventus, Brescia e Udinese) Stephen Appiah, secondo Joseph il giocatore ghanese più forte di sempre.

Tetteh come Barella? Il prossimo ritiro estivo potrebbe essere decisivo

Il giovanissimo centrocampista centrale del Cagliari è di sicuro uno di quei prospetti da seguire molto da vicino e che potrebbe, già il prossimo anno, essere fra i talenti a cui poter attingere per le rotazioni sarde. Un po’ come accaduto con Barella, infatti, il ghanese potrebbe entrare nel novero dei baby fenomeni a cui affidare il futuro del Cagliari attentamente aiutato dal gruppo e da compagni di reparto esperti come Cigarini o Padoin.

Insomma, salvo prestiti, pure importanti per la crescita del ragazzo, la strada per Tetteh, faro della Primavera di Canzi, sembra tracciato: ancora un po’ di trafila in bacino di carenaggio e poi test, probante, magari decisivo, nel prossimo ritiro di Diego Lopez e compagni.

Valore di mercato costante: Tetteh secondo prospetto del Cagliari

Dall’Olbia all’attuale campionato cagliaritano Tetteh ha dimostrato estrema costanza. In due specifici settori del suo football. In quello del rendimento, col nativo di accra sempre fra i migliori dei rossoblù. Ed in quello del valore di mercato con il centrocampista centrale titolare, dallo scorso giugno, di un market price da 75mila euro.

in foto: Il valore di mercato attuale di Tetteh (Transfermarkt)

Un prezzo piuttosto basso ma che, al momento, è il secondo più alto della sua squadra dietro solo a Mattia Pitzalis (100mila euro) e a pari merito con molti altri elementi in rosa: da Colarieti a Antonini Lui, da Daga a Cadili. Insomma, anche se il suo attuale prezzo di mercato non è elevatissimo, il suo valore, in squadra, nella cantera sarda, è davvero molto importante: Tetteh si farà.