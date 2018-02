Una storia che non ha nulla a che fare con il calcio, ma che ha come protagonista un calciatore. Si tratta di Rúben Semedo, promettente difensore portoghese del Villarreal, che ha conquistato le prime pagine dei tabloid spagnoli per una brutta vicenda. Il classe 1994 infatti è stato arrestato questa mattina con un'accusa pesantissima: sequestro di persona, con l'utilizzo di armi da fuoco e successivo furto in appartamento.

Spagna, Semedo del Villarreal arrestato.

Già nei giorni scorsi il nome del difensore del Villarreal era finito alla ribalta per un'inchiesta che lo vedeva tra i protagonisti di una serie di azioni criminali. La Guardia Civile di Valencia, al termine delle indagini, ha proceduto stamane all'arresto del calciatore che, secondo la ricostruzione del quotidiano Las Provincias, sarebbe stato tra i principali responsabili di un sequestro di persona con tanto di utilizzo di armi da fuoco e successivo furto.

Accuse pesanti per Semedo: sequestro di persona, utilizzo di armi da fuoco e furto in appartamento.

Le accuse nei confronti di Rúben Semedo sono pesantissime. Secondo la ricostruzione del quotidiano Las Provincias, il calciatore portoghese avrebbe sequestrato un uomo con l'ausilio di altri individui e portato nella propria residenza di Betera. Qui la vittima è stata prima legata e poi picchiata, con un complice che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Un tentativo di intimidazione finalizzato a farsi consegnare le chiavi di casa, svaligiata poi in un secondo momento.

La vittima ha riconosciuto tra gli aggressori il calciatore del Villarreal.

E' stato proprio il sequestrato a presentarsi in commissariato in stampelle con i segni visibili della violenza subita. L'uomo ha riconosciuto tra gli aggressori il classe 1994 del Villarreal, e suo cugino. Entrambi ora rischiano grosso e una lunga detenzione, mentre sono in attesa dell'inizio del processo.