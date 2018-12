Una doppietta di Xherdan Shaqiri regala al Liverpool la vittoria sul Manchester United per 3-1 e il nuovo sorpasso sul Manchester City in vetta alla classifica della Premier League. L'esterno offensivo svizzero ha sbloccato il match che nella prima frazione si era conclusa sull'1-1 in virtù delle reti di Mané e Lingard. I Reds hanno vinto meritatamente una gara che hanno provato sempre a far loro nonostante la squadra di José Mourinho in alcuni frangenti abbiano cercato di ribaltare velocemente il fronte e mettere in difficoltà van Dijk & co. Protagonista in negativo della serata è stato Alisson, che in occasione del goal del pareggio dei Red Devils ha effettuato un intervento a dir poco maldestro e ha provocato la rete degli ospiti: dopo la super parata su Milik di mercoledì ecco le quarta "situazione" non proprio limpida in Premier League dell'ex Roma.

Lingard risponde a Mané. Che errore Alisson!

Al 24′ Sadio Mané ha portato in vantaggio i Reds con un bellissimo goal e ha fatto esplodere Anfield: grande palla nello spazio di Fabinho per il calciatore ivoriano che ha stoppato di petto e ha battuto De Gea in uscita. Davvero molto bella sia la preparazione che la realizzazione del numero 10. Mané è stato direttamente coinvolto in 12 gol nelle sue ultime 16 presenze in Premier League ad Anfield (9 goal, 3 assist).

Al 33′ è arrivato il goal del pareggio con Jesse Lingard: il jolly offensivo dei Red Devils ha insaccato da pochi passi dopo un clamoroso errore di Alisson su cross di Lukaku dalla destra. Per il portiere ex Roma non si tratta della prima indecisione stagionale e così lo United si è rimesso in carreggiata grazie alla prontezza di riflessi del classe 1982 non proprio in partita fino a quel momento.

Una doppietta di Shaqiri regala la vetta ai Reds

Nella ripresa le due squadre vogliono vincere la gara e fanno divertire gli spettatori con rapidi capovolgimenti di fronte ma è la mossa di Klopp a sbloccare il match: al 73′ Xherdan Shaqiri ha calciato di destro dopo un'azione travolgente e grazie ad una deviazione la palla ha visto la palla insaccarsi sotto la traversa. De Gea non ha potuto nulla nemmeno questa volta: lo svizzero era entrato esattamente 3′ prima e subito ha ripagato la fiducia del suo allenatore.

L'ex Bayern Monaco e Inter ha trovato la doppietta con un tiro dal limite deviato da Baily e ha chiuso la gara: dopo le reti contro Cardiff, Fulham e Burnley, Shaqiri ha battuto per due volte De Gea portandosi a 5 reti stagionali e ha lanciato in vetta alla classifica i Reds. L'esterno di origini kosovare ha chiuso un triangolo largo con Firmino e ha calciato dal limite con il suo piede preferito facendo esultare Anfield per la terza volta.

Grande atteggiamento del Liverpool che ha sempre cercato di vincere la gara e alla fine grazie a due deviazioni è riuscito a portarsi a casa la vittoria e la vetta della classifica. Manchester United non sempre propositivo ma che in alcuni frangenti ha cercato qualche soluzione, anche personale, per far male alla difesa dei Reds. La squadra di Mou ora è staccata di 11 punti dalla zona Champions League.