La Chinese Super League, il massimo campionato di calcio cinese, si è concluso con il trionfo dello Shangai Sipg. Dopo il dominio del Guangzhou Evergrande, durato sette anni, a vincere il campionato questa volta è stata formazione allenata dal portoghese Vitor Pereira: capace di lasciarsi alle spalle i campioni in carica e lo Shandong Luneng. Tra i protagonisti della cavalcata della squadra della città più grande del Paese, oltre al capo cannoniere Wu Lei, anche il brasiliano Hulk che ha chiuso il torneo con tredici reti.

Il trentaduenne attaccante ex Porto e Zenit San Pietroburgo, è però finito sulle prime pagine di tutti i giornali più che altro per il lussuoso regalo che si è fatto in occasione della vittoria del campionato: un costosissimo jet privato, dotato di ogni confort. E' stato lo stesso giocatore, attraverso i suoi profili social, a rendere pubblico il suo nuovo acquisto e a svelare tutti i suoi dettagli.

L'ingaggio di Hulk

L'aereo in questione, personalizzato e con tanto di gigantografia di Hulk all'interno della cabina, porta la firma del brasiliano sul fianco sinistro dell'aereo e ha nel nero, nell'argento e nell'oro i colori predominanti. L'attaccante dello Shangai lo ha mostrato su Instagram, in occasione della partenza per una vacanza di metà stagione: concessa dal club dopo la matematica vittoria del titolo.

Un regalo che Hulk ha potuto tranquillamente permettersi, grazie al super ingaggio da poco meno di 20 mln di euro garantito dal contratto firmato con la società cinese nel 2016, quando sulla panchina dello Shangai Sipg sedeva ancora lo svedese Sven-Goran Eriksson. Uno stipendio che lo ha fatto entrare di diritto nella classifica dei giocatori di calcio più pagati al mondo, e che gli ha permesso di scegliere e farsi personalizzare un jet privato.