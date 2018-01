La Roma negli ottavi di finale di Champions affronterà lo Shakhtar Donetsk, un avversario senza dubbio ostico, ma al momento del sorteggio i giallorossi non si sono lamentati perché sicuramente poteva andare molto peggio, perché la Roma poteva pescare il Bayern Monaco o Real Madrid. La lunga pausa invernale sulla carta danneggia gli ucraini e avvantaggia la squadra di Di Francesco, che potrebbe trovare uno Shakhtar un po’ in ritardo di condizione. Questa teoria la sostiene anche il tecnico dello Shakhtar Paulo Fonseca

La pausa ci danneggia nelle competizioni internazionali perché ci toglie il ritmo e dobbiamo ricominciare tutto da capo. Con la pausa non possiamo essere al top della forma all’inizio della seconda parte della stagione.

La Roma.

I giallorossi non stanno brillando in campionato, ma hanno vinto un raggruppamento molto difficile in Champions. La Roma ha preceduto il Chelsea e l’Atletico Madrid, finito addirittura in Europa League. Fonseca lo sa e sa che per la sua squadra sarà durissima nella doppia sfida degli ottavi

La Roma è una squadra di prim’ordine con una rosa di grande qualità: ha dei giocatori di grande livello e il loro allenatore conosce perfettamente il suo lavoro. Siamo quindi coscienti che i giallorossi saranno degli avversari davvero difficili.

L’obiettivo stagionale dello Shakhtar.

Cerca di gettare acqua sul fuoco l’allenatore portoghese che, nell’intervista al canale di Futbol TV, invita i suoi ragazzi a concentrarsi innanzitutto sul primo match di campionato da affrontare: “Prima della sfida con i giallorossi però avremo anche la gara di campionato con il Chornomorets Odessa”.

Avanzare in Champions è un obiettivo, ma l’obiettivo principale dello Shakhtar è la vittoria del campionato ucraino