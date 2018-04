Continua a sperare il Benevento nella mission impossibile di rimanere in Serie A malgrado un girone d'andata a zero punti e che ha condannato le Streghe a provare l'impresa in quello di ritorno. Dove ha ancora un gap pesantissimo sulla zona salvezza con sole sei giornate dalla fine. L'ultimo pareggio a suon di gol contro il Sassuolo ha mostrato una formazione desta, pronta a giocarsi le proprie carte senza timore di nessuno.

Eppure, per De Zerbi, che ha comunque il merito indiscusso di aver risvegliato un ambiente dal torpore e dalla rassegnazione, oltre agli avversari di turno deve far fronte anche ad altri problemi che ne limitano le scelte. In un momento così delicato dove serve l'aiuto di tutti, da qui fino alla fine della stagione non ci sarà Guilherme, che si è gravemente infortunato.

Il centrocampista brasiliano Guilherme, si è infatti fatto male nel corso dell'ultimo match di domenica, contro il Sassuolo pareggiato per 2-2 grazie all'ennesima doppieta di Diabatè. Un'assenza importantissima per il Benevento che aveva operato nel mercato di gennaio con molta attenzione per l'inserimento di giocatori esperti e utili al progetto.

Guilherme, fin qui aveva fatto molto bene dando il proprio contributo: il classe 1991, arrivato in Italia a gennaio dal Legia Varsavia, aveva collezionato fino alla sfida al Mapei Stadium 11 presenze, segnando 2 goal e fornendo 2 assist vincenti.

L'infortunio è stato confermato da una nota della stessa società lucana che ha evidenziato come il giocatore resterà fuori fino a fine stagione, avendo riportato la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: "Per quel che riguarda Guilherme: a seguito dell’evento traumatico-distorsivo di ieri pomeriggio, il calciatore ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Dovrà osservare un periodo di riposo. Predisposto già un protocollo di recupero".