Da adesso i calciatori dovranno stare molto attenti pure a quello che scriveranno o diranno sui social network. Lo sfogo fatto su Instagram dopo il match di ritorno tra Paris Saint Germain e Manchester United costa carissimo a Neymar, che è stato squalificato per tre turni dalla Uefa, sanzione che sconterà ovviamente nella prossima stagione.

Il brasiliano, che era infortunato, quando finì il ritorno dell’ottavo di Champions con il Manchester United, che vincendo 3-1 ottenne una splendida e sorprendente qualificazione, prima litigò con Eric Cantona, con cui ha pessimi rapporti, e poi su Instagram attaccò il direttore di gara Skomina e l’addetto al Var, l’italiano Irrati, che assegnarono un calcio di rigore ai Red Devils, per un fallo di mano in area di Kimpembe, scrivendo su Instagram:

Questa è una vergogna. Hanno messo quattro persone che non capiscono di calcio a guardare un’azione al replay davanti a una tv. Non c’è nulla, come può’ mettere le mani altrove? Il rigore non esiste. Ma vaff……