Bikini fucsia sotto il sole di Miami, cattura i flash dei fotografi e non solo perché ben presto finisce sui social e fa il giro classico del web come spetta a tutte le bellezze che navigano in rete attraverso fotografie che diventano ben presto virali e cliccatissime. Lei è Sylvie Meis, ex moglie di Rafael van der Vaart, in versione single sulle spiagge della Florida che ha ammaliato tutti con curve e sensualità da vera regina dell'obiettivo. In una classica posa, bagnata dal mare e in costume succinto quanto basta per lasciare intravvedere un fisico perfetto.

Nei vari scatti finiti online, la bellissima Sylvie è tutt'altro che infastidita dai fotografi, anzi. Appare sorridente e divertita senza problemi nel mettersi in mostra e lasciare sognare tutti i curiosi e gli internauti pronti a cliccare sulle sue fotografie patinate. Per Sylvie, Miami è una tappa abituale delle sue vacanze. Ogni anno infatti la modella, stilista e presentatrice olandese torna sulle coste della Florida.

Sono trascorsi quattro anni dopo la traumatica conclusione del matrimonio con il calciatore van der Vaart. Il giocatore l'aveva tradita con la sua migliore amica, portando Sylvie verso la depressione e un periodo difficilissimo della sua vita. Adesso che il peggio sembra essere passato, Sylvie continua a essere sola, almeno ufficialmente.

All'alba dei 39 anni, e dopo gravi problemi di salute (ha avuto un tumore al seno dal quale è guarita con la chirurgia e la chemioterapia), la conduttrice sfoggia un fisico perfetto da fare invidia alle colleghe più giovani. Dopo la fine del matrimonio con Rafael van der Vaart e la sbandata, non confermata, per Zlatan Ibrahimovic, a fianco di Sylvie al momento non c'è nessuno. E' rimasto solamente il suo bambino, Damian, di undici anni, nato proprio dal matrimonio con il calciatore olandese.