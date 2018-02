Un rosso da Guinness dei primati. E' accaduto in Serie D, in Sicilia e il record riguarda un giocatore espulso dopo soli 3 secondi di gioco. Il cartellino è scattato immediatamente quando Simone Brugaletta ha rifilato una gomitata all'attaccante avversario, Artistico. I padroni di casa sono rimasto così in 10 contro 11 quasi fino al 90′ quando è scattato un'altra espulsione, sempre tra i apdroni di casa che hanno concluso il match in 9 contro 11.

Inizio col rosso.

Città di Gela-Palmese è già entrata di diritto nella storia del calcio italiano: sarà ricordata come la partita in cui si è registrata l'espulsione più veloce di sempre. Il tutto di scena nel campionato italiano di serie D, girone I, in Sicilia. Autore del fallo da cartellino rosso è stato Simone Brugaletta, difensore dei padroni di casa. E? lui ad essere stato espulso dopo soli 3 secondi di gioco perché, appena dopo il calcio d'inizio ha rifilato una gomitata all'attaccante avversario, Artistico.

Gela in 10 e poi in 9.

Un atto antisportivo talmente violento ed evidente che ha indotto la signora Vitulano di Livorno ad intervenire. La direttrice di gara ha quindi estratto il rosso diretto all'indirizzo del giocatore del Gela che è rimasto per tutta la partita in inferiorità numerica. Nella ripresa, è arrivato anche un altro cartellino rosso per un calciatore di casa.

La lettera anonima che ha reso inagibile lo stadio.

Il Gela ha chiuso dunque in 9 contro 11 ma non ha perso: la gara è finita 3-3. Lo stesso risultato che venne realizzato all'andata quando il Gela andò per tre volte in vantaggio e in altrettanti occasioni venne raggiunto dai padroni di casa. Per il Gela, non è un bel momento. La gara è andata in scena in uno stadio per metà deserto a causa dell'inagibilità della tribuna all'indomani di una lettera-esposto inviata a vari organi da un cittadino che ha utilizzato uno pseudonimo, tale Giustino Leggio, che non risulta all'anagrafe.