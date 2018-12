Robur Siena-Pro Piacenza non si è giocata. La gara valida per la prima giornata di ritorno del Girone A di Serie C non si è disputata perché la squadra piacentina non si è presentata al Rastrello di Siena. Dopo aver atteso 45, come da regolamento, il direttore di gara ha constatato l'assenza della squadra ospite e adesso si rimane in attesa delle decisioni del Giudice Sportivo. I giocatori della Pro Piacenza sono in sciopero a causa dei problemi economici del club emiliano ma ora la squadra, che è già penalizzato di 3 punti per non essersi presentato in altre due occasioni, è a rischio esclusione dal campionato. Da regolamento, la radiazione scatta alla quarta rinuncia.

Siena piange il giovane tifoso Pratelli

La comunità senese, calcistica e non, piange il giovane tifoso Arturo Pretelli, che è stato travolto da un pirata della strada il 29 dicembre lungo una provinciale nei pressi di casa sua. Il 17enne frequentava il liceo scientifico Galilei, era tifoso della Robur e tra i fondatori dei supporter organizzati ‘Boys', contradaiolo dell'Aquila e calciatore della juniores del Gsd Berardenga. Ecco il comunicato del Robur Siena: