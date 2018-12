C'è stata una svolta in Serie C nell'ultimo turno di campionato giocato durante le festività natalizie: Giovanni Colella non è più l’allenatore del Vicenza. Con un comunicato del club veneto è stato annunciato l’esonero del tecnico e del suo vice, Moreno Greco e subito è stato indicato il successore per cercare di creare continuità nel progetto.

Per Colella è stata fatale la partita con l’AlbinoLeffe pareggiata 1-1 e giocata sul proprio campo che ha allungato la striscia negativa senza vittorie dei veneti che non vincono dal 1 dicembre (2-0 sul campo della Ternana). Da allora il Vicenza ha raccolto tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, precipitando a metà classifica.

Arriva Serena. Con il cambio tecnico in panchina, il club ha subito individuato il sostituto. Si tratta di Michele Serena, nato a Venezia il 10 marzo 1970, di lunga carriera come terzino, vantando oltre 250 presenze in Serie A con le maglie tra le altre di Inter, Fiorentina, Sampdoria e Juventus. Serena riuscì a confrontarsi anche con l'estero, nella Liga, con la maglia e i colori dell’Atletico Madrid.

I successi da tecnico. Come allenatore Serena ha allenato Feralpisalò, Venezia in serie C e Padova, Grosseto e Mantova, in Serie B. E ha già ottenuto dei risultati importanti come la conquista della Serie B con lo Spezia nel 2012, dove da subentrato ha condotto la squadra dal terzultimo posto al primo in classifica, conquistando anche la Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa di Prima Divisione. Sarà coadiuvato da Davide Zanon e da Maurizio Ballò che si occuperanno del recupero dei giocatori infortunati.

La presentazione. Il nuovo tecnico biancorosso dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento della squadra veneta, presso il centro sportivo di Capovilla di Caldogno e verrà presentato alla stampa in giornata, nella sala conferenze dello stadio Menti per poi pensare esclusivamente al campo e alla risalita della squadra nelle prime posizioni in classifica.