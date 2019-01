Aria pesante in Serie C dove stanno arrivando le sanzioni pesanti decretate dal TFN (il Tribuinale Federale Nazionale) su segnalazione della CO.VI.SO.C. secondo cui sono cinque le società penalizzate: Matera, Cuneo, Pro Piacenza, Rieti e Reggina in Serie C. Il motivo è semplice, sono state ravvisate diverse violazioni di natura amministrativa.

Chi dovrà pagare la peggiore conseguenza è la società del Matera (Serie C – Girone C): la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, su segnalazione della CO.VI.SO.C. ha sanzionato il club ha deciso di punirlo con ben 26 punti di penalizzazione ed un'ammenda di 6.000 euro. Il club lucano si è visto così comminare 26 punti ulteriori di penalità, da scontare nel torneo in corso, che si vanno ad aggiungere ai 6 già in capo al sodalizio, oltre ad una ammenda e alcune inibizioni per il club e per i legali rappresentanti. Per effetto di questa penalità, il Matera scende in classifica a -16 punti.

Il testo integrale del provvedimento sanzionatorio

Di seguito le disposizioni del primo grado della giustizia sportiva attuate dal TFN: il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti riuniti – si legge nella nota diffusa – "infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

– per Lamberti Rosario, inibizione di mesi 8 (mesi otto);

– per la società Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 14 (quattordici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti sopra indicati accoglie i deferimenti e, per l’effetto irroga le seguenti sanzioni:

– per la società Matera Calcio Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 12 (dodici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018-2019 oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la contestata recidiva;

– per Taccardi Emanuele Junior, mesi 8 (otto) di inibizione.

Sono invece 4 i punti di penalizzazione ed un'ammenda di 1.000 euro verso le società Cuneo e Pro Piacenza. Un'ammenda di 1.000 euro al Rieti più 2 punti di penalizzazione. Nessuna ammenda, ma 2 punti da scontare nel campionato corrente anche per la Reggina.