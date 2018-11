Non sembra esserci pace per la Virtus Entella in questo inizio di stagione 2018/2019. La squadra ligure ha avuto un inizio d'anno traumatico, visto che ha dovuto attendere la fine di ottobre per capire quale campionato avrebbe dovuto disputare, e, come se non bastassero le gare che deve già recuperare, un doppio cartellino giallo non sanzionato dovrebbe portare alla ripetizione del match tra i liguri e il Cuneo. Il match si è giocato oggi pomeriggio ed terminato 1 a 1 con i goal di Mota Carvalho a inizio ripresa e il punto del pareggio di Celia, tiro deviato da Pellizzer, a pochi minuti dal termine ma ad attirare l'attenzione degli osservatori è un altro episodio.

Al 91’, durante i quattro minuti di recupero, l’arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto ha estratto il cartellino giallo ai danni del centrocampista del Cuneo, Simone Paolini, che era già stato ammonito al 61’ ma il giocatore non viene espulso. Al momento ci sono state solo timide proteste ma nel dopo partita il direttore di gara ha ammesso il suo errore e la società ligure ha fatto sapere che presenterà ricorso. Un episodio davvero incredibile che si aggiunge ad alter situazioni moto singolari viste sui campi di Serie C negli ultimi tempi.

Nella giornata di domani il Giudice Sportivo si pronuncerà sul ricorso della società ligure, che porterà a rigiocare la gara salvo ulteriori sorprese: il recupero di questa sfida, che non è stata disputata a fine settembre per la situazione che riguardava l'Entella, e si dovrebbe rigiocare probabilmente nel 2019, visto che il calendario della squadra ligure è già intasato di recuperi fino a fine anno. Insomma, non bastassero già le tante gare da recuperare ora la squadra di Gozzi dovrà far fronte anche ad un'altra situazione molto particolare e portare avanti l'asterisco in classifica fino al nuovo anno.