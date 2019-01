Il Consiglio federale della FIGC ha decretato il cambio di format della Serie B: dalla prossima stagione sarà a 20 squadre. In questo momento il torneo cadetto vanta un organico di 19 squadre ma dal campionato 2019/2020 si cambia e ci saranno 20 squadre. Questa ufficialità mette fine alle polemiche sul format del campionato dopo le note vicissitudini della scorsa estate. Dalle 22 dello scorso anno si ridurre a 20 la rosa delle squadre che andranno a comporre la prossima Serie B.

La soluzione è stata promossa anche dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che nelle scorse settimane aveva cercato di rimettere un po' in ordine una situazione parecchio confusa sia per la Serie B che per la Serie C: rimane da capire quante promozioni e quante retrocessioni saranno stabilite e l'auspicio di Ghirelli per la prossima stagione sembra essere quello di ottenere una promozione in più dalla Lega Pro quest'anno per portare il campionato a 20 squadre e mettere in disparte l'attuale format con 19 club.

Ci saranno cinque promozioni dalla Lega Pro alla B mentre le retrocessioni dalla C alla Serie D diminuiranno a 7. Le retrocessioni dalla cadetteria rimarranno quattro mentre dalla Serie C arriveranno le prime tre squadre dei gironi, più due squadre scelte direttamente dai playoff. Non è ancora chiaro se dai playoff arriveranno sia la quarta che la quinta squadra, oppure se una di queste verrà scelta tra le migliori seconde dei tre gironi. In attesa di nuove notizie da parte degli organi predisposti, sembra essere già orientati verso una sorta di cambiamento che in tanti avevano paventato già nei mesi scorsi. Ecco il comunicato:

All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del format della serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro al fine di integrare il numero delle società di serie B, attualmente a 19. Per la corrente stagione pertanto, le promozioni dalla Lega Pro alla serie B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7.

Balata: Passo avanti gigantesco

Sono queste le prime dichiarazioni del presidente della Lega B, Mauro Balata, al termine del consiglio FIGC: