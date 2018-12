La Serie B non si ferma mai e il giorno dopo il primo Boxing Day della Serie A si completa la giornata numero 17 del calendario della serie cadetta. Il Palermo ha battuto in casa l'Ascoli e ha superato in testa alla classifica il Brescia, che ieri aveva battuto la Cremonese per 3-2 nel derby lombardo. La squadra di Roberto Stellone ha vinto per 3-0 grazie ad un'autorete del portiere Filippo Perucchini, che nel tentativo di effettuare un dribbling su Moreno si è trascinato il pallone in rete, e alle realizzazioni di Chochev e Szymiński.

Vittoria importante anche per l'Hellas Verona di Grosso, che ha superato per 4 a 0 nel derby veneto il Cittadella: una tripletta di Giampaolo Pazzini e la rete di Tupta hanno permesso agli scaligeri di agganciare il Lecce al terzo posto. L'ex bomber di Fiorentina, Samp, Inter e Milan ha segnato sette goal nelle ultime cinque partite di Serie B in cui è partito da titolare. Benevento corsaro all'Euganeo di Padova: a regalare i 3 punti alla squadra di Bucchi ci ha pensato Riccardo Improta.

Dopo tre pareggi consecutivi torna a vincere il Perugia di Alessandro Nesta che ha battuto per 3 a 0 il Foggia di Padalino: una doppietta di Christian Kouan e una rete nel finale di Luca Vido hanno riportato il sorriso in casa del Grifone. Continua il periodo nero del Crotone: i calabresi sono stati battuti allo Scida dallo Spezia per 3-0. Una doppietta di Nicholas Pierini e il goal di Alberto De Francesco hanno condannato di nuovo la squadra di Oddo. Unico pareggio della serata è quello del Marulla tra Cosenza e Salernitana: è finita 0-0.

Alle 19:00 si è giocata all'Adriatico Pescara-Venezia ed è stata decisa da Gaston Brugman, che con un grandissimo tiro di destro da limite ha battuto il portiere neroverde e riportato al quinto posto la squadra di Bepi Pillon.