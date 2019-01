Il sabato pomeriggio della 21a giornata di Serie B regala una sorpresa. Seconda sconfitta consecutiva per la capolista Palermo che, dopo il ko interno contro la Salernitana, finisce al tappeto anche in casa della Cremonese. Inizio di 2019 da dimenticare per i rosanero che rischiano il sorpasso da parte del Brescia, che sarà impegnato domani contro lo Spezia. Negli altri match di giornata perentorio successi del Perugia di Nesta sul campo dell'Ascoli, e del Cittadella sul Carpi

Palermo sconfitto dalla Cremonese

Inizio di 2019 da incubo per il Palermo. Dopo l'inaspettato tonfo interno contro la Salernitana, i rossonero sono stati sconfitti anche dalla Cremonese. A regalare il secondo dispiacere consecutivo per i siciliani ci hanno pensato Arini e Migliore. Momento da dimenticare per il Palermo che resta ancora in vetta alla graduatoria, ma rischia di incassare il sorpasso della seconda della classe Brescia. I lombardi attualmente staccati di due punti dalla capolista se la vedranno domani davanti al proprio pubblico contro lo Spezia.

Perugia e Cittadella, vittorie forza 3 contro Ascoli e Carpi

Negli altri match del sabato della 21a giornata di Serie B, sorrisi per Cittadella e Perugia entrambe impegnate nella lotta per la zona playoff. I veneti hanno archiviato con il risultato di 3-1 la pratica Carpi. Decisive le reti del neoacquisto Mancini, di Schenetti e Panico, che hanno vanificato il tentativo di rimonta firmato Arrighini. A regalare i 3 punti al Perugia di Nesta nel 3-0 sul campo dell'Ascoli ci hanno pensato Verre, il nordcoreano Han e Falzerano.

I risultati e le partite della 21a giornata di Serie B

Foggia – Crotone 0-2 (giocata ieri), Ascoli – Perugia 0-3, Cittadella – Carpi 3-1, Cremonese – Palermo 2-0, Salernitana – Lecce (26/01, ore 18), Livorno – Pescara (27/01, ore 15), Venezia – Padova (27/01, ore 15), Brescia – Spezia (27/01, ore 21), Verona – Cosenza (28/01, ore 21), Riposa: Benevento

La classifica della Serie B

Palermo 37, Brescia 35, Pescara 33, Lecce 31, Verona, Benevento, Cittadella 30, Perugia 29, Salernitana, Spezia 27, Cremonese 26, Ascoli 25, Venezia 22, Cosenza 20, Foggia 18, Crotone, Carpi 17, Livorno, Padova 15