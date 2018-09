Antonio Di Natale è tornato nel nostro calcio. Non per giocarci, ma come dirigente. Una notizia comunque positiva per un movimento che abbraccia uno dei più forti – ed amati – attaccanti di tutti i tempi. Un campione che ha rifiutato platee e piazze più importanti per restare attaccato alla sua provincia, soprattutto friulana di cui ha scritto pagine epocali. Adesso, ‘Totò' è tornato, a La Spezia dove ricopre il ruolo di secondo di Pasquale Marino.

Una notizia che la società ligure ha ufficializzato immediatamente con un comunicato in cui sottolinea la straordinaria carriera di Di Natale anche con numeri e gol in Azzurro e lo presenta come attuale vice del primo allenatore degli spezzini.

Una vita a fare gol in Provincia

Dopotutto Antonio Di Natale è un'icona del nostro calcio. E' stato capocannoniere della Serie A con la maglia dell’Udinese per ben due volte, sia nella stagione 2009/10 (con 29 gol) che nella 2010/11 (con 28 gol). Ex attaccante di Empoli ed Udinese, nonché vice-campione europeo con la Nazionale italiana, è diventato quest'oggi ufficialmente un nuovo collaboratore tecnico dello Spezia, squadra che milita in Serie B e che è guidata da Pasquale Marino, lo stesso uomo che fu suo allenatore dal 2007 al 2010 in terra friulana.

