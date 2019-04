Verona stregato dal Benevento. I sanniti vincono 3-0 al Bentegodi nell'anticipo della 34sima giornata, consolidano la quarta posizione in piena zona playoff e soprattutto respingono l'assalto dell'Hellas che in casa meditava il sorpasso proprio ai campani. Il copione, però, è stato appannaggio dei giallorossi: trascinata da Coda (in giornata di grazia, autore di una tripletta) ha ottenuto un successo pesante, un chiaro segnale al campionato e allo stesse Lecce che – secondo a quota 57, posizione che regala la promozione diretta in A – non è ancora del tutto al sicuro.

La partita. L'avvio è di marca sannita e lascia presagire quale sarà la trama del confronto. Passano dieci minuti e il Benevento crea già un ghiotta occasione per siglare il vantaggio: Armenteros impegna severamente Silvestri ma sulla respinta Ricci, a porta sguarnita, manca il tap-in vincente. Sanniti padroni di campo, controllano le sfuriate degli scaligeri (colpo di testa di Pazzini, punizione di Zaccagni) e si tengono pronti ad affondare gli attacchi nella difesa del'Hellas. Da uno di questi scaturisce la rete dello 0-1: Armenteros stoppa un lancio dalle retrovie e innesca Coda, il tiro è preciso e potente e nulla può il portiere dei veneti.

Chi si attende un ribaltamento di fronte nella ripresa si sbaglia. E' sempre il Benevento a dettare in qualche modo il ritmo dell'incontro approfittando delle debolezze del Verona. Il botta e risposta si muove lungo l'asse Armenteros/Coda, ma in questo caso la rete è viziata da un fuorigioco non sanzionato, mentre ancora Pazzini e un calcio franco di Vitale rintuzzano i sanniti. E' forse questo il momento migliore dei padroni di casa che spingono sull'acceleratore alla ricerca del gol che può riaprire il match: ci vanno vicini con Faraoni e Bianchetti ma a segnare è ancora il Benevento. In pieno recupero, su rigore, Coda trova il diciottesimo gol stagionale.

Serie B, il programma della 34sima giornata Verona-Benevento 0-3; alle 18 Brescia-Salernitana; alle 21 Cosenza-Spezia, Ascoli-Venezia, Carpi-Pescara, Foggia-Livorno, Perugia-Lecce, Palermo-Padova, Cittadella-Cremonese. Riposa: Crotone.