Continua la marcia del Palermo in testa alla Serie B: i rosanero di Roberto Stellone soffrono al Tombolato ma riescono ad avere la meglio del Cittadella grazie ad una rete di Cesar Falletti su un bell'assist di Trajkovski. Sicilaini campioni d'inverno con una gara che ha messo in mostra una grande personalità, freddezza e anche un pizzico di fortuna (3 pali colpiti dai veneti). Due grandi rimonte hanno caratterizzato il pomeriggio: quella del Pescara a Salerno e quella dell'Ascoli in casa con il Crotone. Andiamo per ordine: all'Arechi i granata sono in vantaggio per 2-1 all'intervallo ma Leonardo Mancuso e Gennaro Scognamiglio ribaltano il banco la squadra di Pillon esce dal rettangolo verde con i 3 punti in tasca e il secondo posto momentaneo. Rimonta incredibile quella dell'Ascoli, che passa da 0-2 a 3-2 contro il Crotone grazie alle reti di Brosco, Beretta e Ganz. Per i calabresi, che hanno vissuto le dimissioni di Oddo e il ritorno di Stroppa in panchina nelle scorse ore, avevano trovato il goal Simy e Firenze.

Il Perugia cade allo Zini di Cremona, dove alla fine del primo tempo i grigiorossi sono già sul 3-0 grazie alle reti di Terranova, Piccolo e Castrovilli. Quest’ultimo è anche l’autore di una doppietta, ma nella sua seconda segnatura vi è la grande complicità di Gabriel. Finisce in pareggio la sfida del Penzo tra Venezia e Carpi. Gli ospiti si portano in vantaggio al 20′ con Suagher, al 61’ il rigore del pari di Litteri. Ha riposato il Cosenza.

Il Foggia ferma l'Hellas nel lunch match: 2-2

La squadra di Padalino ha costretto al pareggio il Verona. Nell’anticipo delle 12:30 al Pino Zaccheria, il Foggia ha messo in grande difficoltà la squadra di Grosso: veronesi avanti per due volte (Pazzini e Lee) e per due volte raggiunti (Mazzeo e Gerbo) ma nel finale i padroni di casa vanno vicini alla vittoria. Il risultato finale è di 2-2.