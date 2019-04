Tutti in campo a Pasquetta in Serie B. Dopo il successo del Benevento, che ha vinto in casa del Verona per 3-0, ha conquistato i tre punti anche il Brescia che ha spazzato via la Salernitana e si è avvicinata ulteriormente alla promozione in Serie A, che arriverà già domenica prossima in caso di vittoria sul campo del Lecce, terzo in classifica.

Brescia-Salernitana 3-0

Pronti, via e gol del Brescia. Luca Tremolada schierato a sorpresa titolare scambia con Bisoli e con il destro batte Micai. La Salernitana c’è, risponde e va a un passo dal pari con Casasola, Bisoli salva sulla linea. La partita resta tesa e soprattutto equilibrata per oltre mezz’ora poi arriva il gol del raddoppio firmato da Torregrossa che con un’azione strepitosa salta due avversari, combina con Donnarumma e insacca. Nel secondo tempo Donnarumma, il capocannoniere del campionato, dal dischetto chiude i conti e realizza il 25° gol in questo campionato.

Colpo esterno del Lecce, 2-1 al Perugia. Pareggia il Palermo

Il Lecce con i gol di La Mantia e Falco vince in casa del Perugia e conquista tre punti fondamentali nella corsa alla Serie A. Liverani vince la sfida contro l’amico Nesta. Il Palermo invece è bloccato in casa dal Padova, ultimo in classifica. Mezzo passo falso per il Pescara che non va oltre lo 0-0 con il Carpi.

Vincono Ascoli, Cosenza e Cremonese

Ottengono la salvezza e si avvicinano alla zona playoff il Cosenza (1-0 allo Spezia), la Cremonese (vittoriosa 3-1 con il Cittadella) e l’Ascoli (1-0 al Venezia). Con una doppietta di Gori il Livorno rimonta il Foggia e ottiene un pareggio importante.

I risultati della 34a giornata di Serie B

Verona-Benevento 0-3; Brescia-Salernitana 3-0; Cittadella-Cremonese 1-3; Ascoli-Venezia 1-0; Carpi-Pescara 0-0; Cosenza-Spezia 1-0; Foggia-Livorno 2-2; Perugia-Lecce 1-2; Palermo-Padova 1-1, riposa Crotone.

in foto: Bel successo del Lecce in casa del Perugia.

Classifica

Brescia 63; Lecce 60; Palermo 57; Benevento 53; Pescara 50; Verona 48; Spezia 46; Cittadella, Perugia 45; Ascoli, Cosenza, Cremonese 42; Salernitana 38; Crotone 34; Venezia 33; Foggia, Livorno 31; Carpi, Padova 26.