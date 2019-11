Serie B, Frosinone batte Chievo: Nesta vede i playoff

La 12a giornata di Serie B si chiude con il successo del Frosinone sul Chievo. Nel posticipo domenicale delle 21, la squadra di Nesta ha regolato con un perentorio 2-0 i gialloblu di Marcolini, facendo un bel passo in avanti in classifica in chiave playoff. Nelle altre sfide di giornata, primo successo per Baroni da allenatore della Cremonese, contro la Salernitana di Ventura. Pareggio ricco di emozioni nel derby del sud tra Trapani e Cosenza.