Dopo la vittoria del Crotone nell'anticipo del venerdì della 12a giornata del campionato di Serie B 2019/2020, ecco che il Benevento ferma la sua corsa a Castellammare di Stabia e il big match che arriverà subito dopo la sosta sarà ad altissima tensione. La Juve Stabia ha bloccato sull'1-1 la squadra di Pippo Inzaghi nel derby campano e ora la distanza tra la prima e la seconda della graduatoria è di 4 punti. Al Menti le Vespe sono passate in vantaggio al 28′ minuto di gioco con il bellissimo tiro da fuori area di Giacomo Calò ma il Benevento è riuscito a trovare la rete del pari con Massimo Coda. Espulso di Caldirola che non ci sarà tra 15 giorni al Vigorito contro i calabresi.

Cade a sorpresa il Perugia al Curi per mano del Cittadella al Renato Curi in virtù delle reti di D'Urso e di Diaw. In questo modo i veneti vola in terza posizione con 20 punti, scavalcando proprio gli umbri. Quarto pareggio in campionato e quarto risultato positivo di fila per il Pordenone, che fa 1-1 a Chiavari contro l'Entella. Vantaggio dei friulani con la rovesciata di Strizzolo e pareggio di Schenetti per i padroni di casa a cinque minuti dall'intervallo.

Importante vittoria del Pisa per 3-2 in casa contro lo Spezia in una gara ricca di emozioni e goal. La doppietta di Ragusa aveva reso vano il vantaggio dei ragazzi di D'Angelo con Marconi ma le reti di Aya all'87' e quella di Benedetti al 92′ regalano un successo prezioso al Pisa che sale a quota 16 mentre lo Spezia rimane in zona playout con 12 punti. Vittoria di misura per il Venezia contro il Livorno: al Penzo la formazione di Dionisi ha battuto 1-0 i toscani grazie alla rete su punizione di Mattia Aramu. I lagunari Venezia tornano alla vittoria dopo due sconfitte e un pareggio mentre i toscani restano in penultima posizione con 10 punti rimediati in 12 turni.

Serie B, risultati e classifica della 12 giornata

Risultati: Crotone-Ascoli 3-1; Entella-Pordenone 1-1, Juve Stabia-Benevento 1-1, Perugia-Cittadella 0-2, Pisa-Spezia 3-2, Venezia-Livorno 1-0; Empoli-Pescara (oggi ore 18:00); Cremonese-Salernitana, Trapani-Cosenza (domenica 10 novembre ore 15:00); Frosinone-Chievo (domenica 10 novembre ore 21:00).

Classifica: Benevento 25; Crotone 21; Cittadella 20; Pordenone, Perugia 19; Chievo Verona, Salernitana 18; Ascoli, Empoli 17; Pescara, Pisa, Venezia, Entella 17; Frosinone 14; Spezia, Cremonese 12; Juve Stabia, Cosenza 11; Livorno 10; Trapani 6.