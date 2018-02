Dopo la pesantissima vittoria del Bari a Cremona nell'anticipo di venerdì, non sono mancate le emozioni nel sabato della 26a giornata di Serie B. Il super Empoli conquista la 6a vittoria consecutiva passeggiando contro il Parma e guadagnando la momentanea vetta solitaria del campionato, in attesa della sfida tra Frosinone e Ascoli in programma domani. Tonfo pesantissimo, il terzo consecutivo, del Palermo in estremis contro il Perugia, con il patron Zamparini che ha deciso di spedire la squadra in ritiro.

Empoli, show contro il Parma. D'Aversa rischia l'esonero.

L'Empoli si conferma una macchina da gol, centrando la 6a vittoria consecutiva. Al Castellani, Parma battuto con un perentorio 4-0. A segno i soliti noti ovvero Donnarumma e Caputo: doppietta per il primo, sigillo del tris per l'ex Bari. Una coppia da gol da 35 reti complessive, con il neoacquisto Maietta che ha realizzato poi la quarta rete. La formazione toscana sta vivendo un momento di forma strepitoso, e gioca un calcio molto convincente e divertente al contrario di un Parma in cui la posizione di D'Aversa si è complicata e non poco. Per ora la società sembra intenzionata ad andare avanti con il mister, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche novità.

Palermo in crisi. Zamparini spedisce in ritiro la squadra.

Brutte notizie invece per il Palermo. La squadra di Tedino dopo le sconfitte con Empoli e Foggia, ha incassato il terzo ko consecutivo contro il Perugia fresco d'ingaggio dell'ex nazionale Diamanti. Per i rosanero decisivo in extremis il gol di Di Carmine, calciatore cercato nell'ultima finestra di calciomercato invernale. Una vera e propria beffa tutt'altro che gradita al presidente Zamparini, che ha deciso di spedire sin da subito la squadra in ritiro. Per ora il futuro di Tedino non sembra a rischio, ma anche in questo caso potrebbero essere decisive le prossime ore.

Il Foggia vince ancora. Carpi ko.

Nelle altre partite di giornata bel successo per il Venezia di Inzaghi sull'Avellino e balzo in avanti in classifica a scavalcare Cremonese e Parma. Preziosa vittoria anche per il Cittadella sul campo del Cesena, e soprattutto di uno scatenato Foggia. La formazione di Stroppa in un ottimo momento ha regolato 3-0 il Carpi. Senza reti Salernitana-Pro Vercelli, mentre Novara-Spezia si è conclusa 1-1

I risultati della 26a giornata di Serie B.

Cremonese-Bari 0-1, Cesena-Cittadella 0-1, Empoli-Parma 4-0, Foggia- Carpi 3-0, Novara-Spezia 1-1, Perugia-Palermo 1-0, Salernitana-Pro Vercelli 0-0, Venezia-Avellino 3-1, Frosinone-Ascoli (domani ore 15), Brescia-Ternana (ore 17.30)

Classifica Serie B.

Empoli 49, Frosinone 46, Palermo 43, Cittadella, Bari 41, Venezia 39, Cremonese, Parma 37, Spezia, Carpi 36, Pescara 35, Perugia, Foggia, 34, Novara, Salernitana 31, Avellino 30, Entella, Cesena 28, Brescia 27, Pro Vercelli 26, Ascoli 23, Ternana 22