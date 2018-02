Ha rifiutato numerose offerte provenienti dall'estero, con la volontà forte di giocare ancora in Italia. Alla fine Alessandro Diamanti è riuscito nell'intento di trovare una nuova squadra che gli permetterà di calcare i campi di calcio del Belpaese. Il duttile centrocampista offensivo che a maggio spegnerà 35 candeline sulla torta ripartirà dalla Serie B e dal Perugia, la società che ha dimostrato di credere in lui per la seconda parte di stagione.

Diamanti riparte dal Perugia.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, dopo la fumata bianca delle ultime ore nella trattativa con il club del capoluogo umbro è arrivato anche l'accordo totale con la dirigenza umbra. Diamanti dunque può considerarsi un nuovo giocatore del Perugia, società con cui si è legato fino al prossimo giugno. Rimasto svincolato dalla scorsa estate dopo la conclusione dell'esperienza al Palermo il giocatore di Prato è stato a lungo corteggiato da diverse squadre straniere soprattutto degli Emirati Arabi e della MLS, ma alla fine ha sempre rifiutato con la speranza di restare in Italia.

Diamanti al Perugia per una cifra considerata simbolica.

Colpo dunque a zero per il Perugia che ha attinto alla lista dei calciatori rimasti senza contratto. L'accordo tra il club del presidente Santopadre e l'esperto giocatore toscano si sarebbe chiuso sulla base di una cifra considerata "simbolica". Uno stipendio dunque nettamente inferiore a quello che avrebbero garantito al giocatore le altre pretendenti straniere a lui interessate.

Nuova esperienza nella lunga carriera di Diamanti.

La lunghissima carriera di Diamanti dunque fa registrare una nuova esperienza. Prato, Empoli, Fiorentina Viola, Albinoleffe, Livorno, West Ham, Brescia, Bologna, Guangzhou, Fiorentina, Watford, Atalanta, Palermo e ora Perugia. Un giocatore che ha fatto una lunghissima gavetta dimostrando di non disdegnare anche i campi di provincia. Talento e sregolatezza per il toscano che vanta anche una parentesi di 17 presenze in Nazionale con l’argento conquistato agli Europei del 2012 in Polonia-Ucraina.