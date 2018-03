Con la Serie A ferma per gli impegni delle nazionali, occhi puntati sulla 32a giornata di Serie B. L'Empoli continua a volare in un 2018 davvero eccezionale: gol di Donnarumma e Pescara battuto per la formazione toscana sempre più prima in classifica, e con un match da recuperare. Rallenta ancora il Frosinone bloccato sullo 0-0 sul campo del fanalino di coda Ternana, e ne approfitta il Palermo che cala il poker al Carpi grazie ad un eccezionale Coronado, autore di una tripletta. I rosanero ora sono a meno uno dai ciociari con una partita in meno.

Empoli, in casa del Pescara decide Donnarumma

Ancora una vittoria per la super capolista Empoli. La squadra toscana espugna l'Adriatico grazie al gol del solito Donnarumma, servito dal gemello Caputo. Tanti i rimpianti per la formazione abruzzese che sciupa un rigore con Pettinari, ipnotizzato da Gabriel. Continua la maledizione per il bomber a digiuno di gol dallo scorso dicembre. Continua a segnare e trionfare invece la compagine di Andreazzoli che ottiene la 7a vittoria del suo eccezionale 2018 (completato da due pareggi).

in foto: Coronado e la dedica alla compagna nella vittoria contro il Carpi

Coronado show, il Palermo stende il Carpi

Se la seconda della classe Frosinone non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell'ultima Ternana, il Palermo vince in scioltezza sul Carpi. Poker dei siciliani, trascinati da un super Coronado. Il classe 1992 brasiliano ha realizzato una tripletta proprio nel giorno della sua centesima presenza in Serie B. Festa grande per il ragazzo che sfoggia una maglietta celebrativa con dedica per la compagna. A completare la festa dei siciliani ci ha pensato La Gumina.

Le altre partite del 32° turno di Serie B

Nelle altre sfide della giornata spiccano le vittorie della Salernitana e dell'Entella rispettivamente contro Novara e Cremonese. Decisive le reti di Tuia per i campani, e di Gatto per la formazione ligure che fa un bel balzo in avanti in zona salvezza. Pareggio a reti bianche tra Pro Vercelli e Avellino. Negli anticipi, dopo il pareggio tra Spezia e Ascoli, e la bella vittoria del Bari sul Brescia per 3-0 di ieri, nel lunch match domenicale 3-1 in rimonta del Parma sul Foggia. Sotto di un gol grazie a Mazzeo, i ducali s'impongono in rimonta (approfittando della superiorità numerica grazie all'espulsione di Loiacono) con le reti di Calaio, Siligardi e Ceravolo

Risultati 32a giornata Serie B

Spezia-Ascoli 1-1, Bari-Brescia 3-0, Parma-Foggia 3-1, Cremonese-Entella 0-1, Palermo-Carpi 4-0, Pescara-Empoli 0-1, Pro Vercelli-Avellino 0-0, Salernitana-Novara 1-0, Ternana-Frosinone 0-0, Venezia-Cittadella (ore 18), Cesena-Perugia (ore 20.30)

Classifica Serie B

Empoli 60*, Frosinone 55, Palermo 54*, Cittadella, Bari 50*, Parma 47*, Perugia, Venezia 46**, Carpi 44*, Spezia 42, Cremonese, Salernitana 41, Foggia 40*, Pescara 37, Avellino 36*, Novara, Entella* 35, Brescia 34*, Cesena 33*, Pro Vercelli* , Ascoli 30, Ternana 27 (* una partita da recuperare, ** due partite da recuperare