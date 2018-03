Con la Serie A ferma ai box per gli impegni delle nazionali, occhi puntati sul campionato di Serie B. La cadetteria è da sempre una fucina di talenti, che trovano spazio e continuità mettendosi in mostra prima del grande salto verso palcoscenici più ambiziosi. E anche in questa stagione, sono diversi i giovani che si stanno ben disimpegnando i B, conquistando le attenzioni delle big della massima serie e non solo. Basti pensare a Coronado del Palermo, protagonista nell'ultimo match di una prestazione eccezionale impreziosita da una tripletta.

Coronado, ennesimo gioiellino scovato da Zamparini

Il classe 1992 brasiliano sta sfoderando un rendimento in crescendo con il suo Palermo. Nell'ultima partita contro il Carpi, l'ex Trapani ha realizzato 3 gol che sono la fotografia del suo repertorio tecnico. Grandi doti tecniche, imprevedibilità, dribbling e capacità di cambiare il corso del match con le sue giocate. Un calciatore che potrebbe fare molto comodo a numerose big, anche perché sembra vivere un momento di crescita da tutti i punti di vista. Gli occhi di numerose squadre della Serie A sono puntati su di lui (la sua valutazione di mercato potrebbe essere di poco inferiore ai 10 milioni di euro), e Zamparini non può che sorridere pensando all'ennesimo affare. Queste le parole del presidente, da sempre abile nello scovare talenti per il suo reparto offensivo: "Coronado lo conoscevamo, ma sta migliorando partita dopo partita. Sta diventando uno super anche per la Serie A".

Pawel Dawidowicz, il gigante difensivo del Palermo

Nel Palermo c'è anche un altro giovane calciatore molto interessante. Si tratta del gigante polacco Pawel Dawidowicz, arrivato in Sicilia nella scorsa estate dal Benfica. Forte fisicamente, con un buon senso della posizione e abile nei contrasti aerei, il 22enne viene considerato in patria l'erede di Glik e ha già dimostrato di avere grande personalità ambientandosi bene in Serie B. 19 le sue presenze stagionali, con la società rosanero che sembra intenzionata a riscattarlo dal club lusitano. Per farlo però, come evidenziato da Sportmediaset, saranno necessari 3.5 milioni di euro.

Ismael Bennacer, il talento ex Arsenal dell'Empoli

Il settore giovanile dell'Arsenal è uno dei più ricchi di talento del panorama calcistico internazionale. Ne è un prodotto Ismael Bennacer, che dopo l'Arles-Avignon non ha trovato spazio nei Gunners. Ecco allora che ne ha approfittato l'Empoli che nella scorsa estate lo ha acquistato a titolo definitivo per un'operazione complessiva da 1 milione di euro. Piedi buoni, e visione di gioco per il duttile centrocampista classe 1997 che ha già collezionato 28 presenze in stagione. Dovrà migliorare dal punto di vista tattico, ma il futuro sembra essere dalla sua parte, soprattutto se dovesse continuare a giocare con continuità.

Marco Pinato, il pupillo di Filippo Inzaghi

Figlio d'arte, il papà Davide ha difeso anche i pali del Milan, Marco Pinato si sta mettendo in mostra con Pippo Inzaghi. Quest'ultimo che già lo aveva allenato nella Primavera del Milan sta facendo affidamento su di lui con continuità al Venezia. 28 partite e 3 gol per il 22enne esterno offensivo moderno, capace di fare tutti i ruoli della fascia. E chissà che un giorno nel suo futuro non ci sia il ritorno in quel Milan, in cui aveva fatto così bene a livello giovanile.

in foto: Il profilo di Marco Pinato (foto Sofascore.com)

Jallow il bomber del Cesena pronto per la Serie A

Ha già segnato 12 gol in 32 partite stagionali. Il gambiano Lamin Jallow è la punta di diamante del Cesena. In prestito dal Chievo è finito nel mirino in passato anche dalla Juventus. 22 anni e un mix di forza fisica, fiuto del gol e capacità di giocare per la squadra per un ragazzo che sembra già maturo per il salto di qualità. Margini di crescita importanti per lui che ha dimostrato di saper segnare in tutte le maniere e nella prossima stagione potrebbe anche calcare i campi di calcio della Serie A.