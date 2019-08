Il Pordenone, neopromosso in Serie B e alla sua prima apparizione nel campionato cadetto, ha battuto il Frosinone di Alessandro Nesta con un sonoro e inaspettato 3-0. La squadra di Attilio Tesser ha messo il risultato al sicuro a cavallo dell'intervallo con Pobega e poi ha infilato il tris con Barison.

I neroverdi si sono resi subito pericolosi con Ciurria, che ha superato Ariaudo ma la sua conclusione è stata deviata da Bardi in calcio d'angolo. Il vantaggio del Pordenone, e primo gol della storia in Serie B per i ramarri, è arrivato al 42′ e lo ha messo a segno Toomaso Pobega: il centrocampista classe 1999 è stato bravo ad avventarsi su una conclusione di Ciurria stoppata in area e a insaccare nella porta avversaria. All'inizio della ripresa, come già anticipato, è arriva il raddoppio dei friulani a metterlo a segno è stato ancora Pobega, che con il mancino si è avventato sul cross di Chiaretti e ha insaccato firmando la sua personale doppietta. Frosinone

Tris del Pordenone è arrivato al 64′ con Alberto Barison si è avventato sulla sfera respinta da Bardi dopo il volpo di testa di De Agostini: il tris del Pordenone è servito. Il Frosinone ha cercato di accorciare le distanze prima con un sinistro potente di Ciano, che termina di pochissimo a lato; e nel con un tentativo di Paganini, il suo colpo di testa sfiora il palo; ma è tutto vano. Esordio horror per Nesta sulla panchina dei ciociari.

Tabellino: Pordenone-Frosinone 3-0

Pordenone (4-3-1-2): Bindi, Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai (87′ Zammarini), Pobega (80′ Pasa), Chiaretti (83′ Gavazzi), Strizzolo, Ciurria. All. Tesser.

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Salvi (57′ Zampano), Brighenti, Ariaudo, Beghetto, Paganini, Maiello, Gori (61′ Haas), Ciano, Citro (71′ Dionisi), Trotta. All. Nesta.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: 12′ Brighenti (F), 60′ Barison (P), 77′ Ciano (F), 91′ Dionisi (F)